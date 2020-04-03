ПоговоримЧто делать, когда умерших от вируса некуда девать?

Из-за возросшей смертности в ходе пандемии коронавируса многие страны столкнулись с тем, что умерших просто некуда девать. Выходы из этого положения находят разные: во Франции в морг переоборудовали крупнейший продовольственный рынок, в США для трупов выделяют военные мешки, а в Эквадоре люди бросают тела родственников прямо на улицах.

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Во Франции из-за нехватки мощностей решено переоборудовать в морг крупнейший продовольственный рынок Франции, находящийся под Парижем в коммуне Рёнжи. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Решение об этом было принято руководством региона Иль-де-Франс. Предполагается, что переформатирование рынка в морг поможет разгрузить бюро ритуальных услуг и прекратить использование в качестве временных трупохранилищ контейнеров с охлаждением, установленных рядом с больницами, как это делается сегодня.

Как напоминает Le Parisien, это не первый случай перепрофилирования рынка, подобное уже происходило в 2003 году, когда смертность во Франции выросла из-за сильной жары.

Согласно последним данным, во Франции 51,2 тысяч заболевших, 3,5 тысяч скончались, 9,4 тысяч выздоровели.

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Власти Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками. Решение принято министерством здравоохранения страны в связи с пандемией коронавируса.

По данным испанских СМИ, тела умерших от коронавируса в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, который находится недалеко от выставочного комплекса Ifema. Тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что присутствовать при захоронении или кремации тела могут максимум трое родственников или близких усопшего. Также должна соблюдаться дистанция в два метра между ними. Мера касается не только тех покойных, которые стали жертвами COVID-19, но и всех усопших. Также откладывается проведение религиозных обрядов или гражданских церемоний до окончания режима повышенной готовности.

Кроме того, запрещены любые манипуляции с телом умерших от COVID-19.

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Министерство обороны США готовится передать 100 тысяч хранящихся на складах военных мешков для трупов в целях их возможного использования гражданскими органами властей США. По мере ухудшения эпидемиологического кризиса в Америке из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, с соответствующей просьбой к Пентагону обратилось Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям CША (FEMA).

В настоящее время управление тылового обеспечения американского оборонного ведомства работает с подрядчиками для сбора запрошенных мешков. Ранее на улицах Нью-Йорка, ставшего эпицентром эпидемии COVID-2019 в Америке, были замечены многочисленные рефрижераторы для трупов. Их устанавливают около городских больниц.

Министерство внутренней безопасности США проинформировано о том, что морги Нью-Йорка вскоре могут быть заполненными. По расчетам экспертов, это, скорее всего, произойдет уже к середине следующей недели. По словам Аджи Уорти-Дэвис, пресс-секретаря канцелярии главного судебно-медицинского эксперта в Нью-Йорке, в городских моргах может быть размещено до 900 тел, однако с учетом все увеличивающегося количества жертв, этот порог может быть перейден в самое ближайшее время.

Последний случай, когда Нью-Йорк принимал такие решительные и экстренные меры, произошел после террористических атак 11 сентября 2001 года, когда офису городской судебной экспертизы было поручено идентифицировать десятки тысяч частей тел 2753 человек, погибших в результате крушения Всемирного торгового центра.

Выступивший в среду, 1 апреля, в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал сограждан готовиться к худшему.

«Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим тяжелым временам», — заявил лидер США. По его словам, Америке «придется пройти через очень трудные две недели». Между тем, отвечающие за разработку стратегии правительства США по борьбе с эпидемией коронавируса ученые ранее озвучили мрачный прогноз по возможному количеству жертв среди американских граждан от заболевания COVID-2019: смертельный вирус может убить от 100 до 240 тысяч американцев.

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Мэр второго по численности города Эквадора, Гуаякиль, Синтия Витери, призвала правительство «похоронить мертвых», поскольку местные жители жалуются на то, что они вынуждены проводить дни с телами погибших от коронавируса родственников.

Витери, у которой был выявлен положительный результат на коронавирус, обратилась к правительству в видео, опубликованном в Twitter. «Что происходит с нашей системой здравоохранения? Они не вывозят мертвых из домов, они оставляют их на асфальте, их складируют перед больницами. Никто не хочет забрать их тела», — сказала Витери.

Коронавирус, как ураган, в считанные дни пронесся по прибрежному эквадорскому городу, а изображения с камер видеонаблюдения показывают, что люди бросают тела родственников прямо на улицах. Одну умершую женщину вывезли из дома в инвалидной коляске и оставили возле здания местной мэрии. Другие изображения показывают гробы снаружи одной больниц, сообщает The Guardian.

Городские власти были вынуждены опровергнуть появившуюся информацию о том, что они планируют выкопать братскую могилу, чтобы похоронить мертвых.

CNN en Español сообщает, что число смертей от COVID-19 в Гуаякиле может возрасти до 3500. Система здравоохранения этого города попросту рухнула без необходимого количества коек с аппаратами искусственной вентиляции легких и из-за отсутствия медицинского персонала. Некоторые врачи и медсестры, столкнувшись с наплывом зараженных пациентов, уволились с работы.

Эквадор оказался наиболее пострадавшей от коронавируса страной Южной Америки. В четверг правительство сообщило о 3163 случаях смерти от COVID-19. Впрочем, иностранные наблюдатели уверяют, что истинная цифра погибших гораздо выше.

Правительственный чиновник Хорхе Уэйт, ответственный за кремацию умерших во время пандемии коронавируса, сказал, что от COVID-19 только в провинции Гуаяс, где расположен Гуаякиль, могло умереть от 2500 до 3500 человек, сообщает AP.

Войска патрулируют улицы Гуаякиля, чтобы обеспечить строгую блокировку. Однако сотни местных жителей были арестованы за нарушение правил карантина, который включает в себя комендантский час с 16 часов вечера до 8 утра.

Ожидается, что президент Эквадора Ленин Морено объявит о новых мерах по борьбе с кризисом позднее в четверг.

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В Казахстане возможных жертв коронавируса в казахстанском городе Алма-Ате будут хоронить на особом полигоне с применением мер безопасности, «как и при случаях особо опасных инфекций». Об этом заявила руководитель городского департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова.

По ее словам, умершие от этой инфекции не подвергаются вскрытию, тело сразу дезинфицируется, укладывается в определенное выделенное средство изоляции. Полигон для захоронения уже определен, уточнила Молдагасимова.

По последним данным в Казахстане подтверждены 294 случая заражения коронавирусом, 20 человек вылечились, один умер.

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В России также не смогут попрощаться с близкими, умершими от новой коронавирусной инфекции. Как пишет «Доктор Питер», например, в Петербурге все ритуальные церемонии запрещены. Тела людей, ставших жертвами COVID-19, будут выдавать родственникам в цинковых, герметично запаянных гробах или направлять в крематорий, уточняет rosbalt.

Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за отметку в 1 миллион, скончались более 50 тыс. человек. По последним данным Worldometers, зафиксировано 1000938 случаев заражения вирусом. Умерли 51375 пациентов, излечились 210244 человека.

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