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Погиб чудак, захотевший посмотреть на плоскую Землю из космоса
По инф. polit.ru   
24 Февраля 2020 г.
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22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.

при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз

«Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс трагически погиб сегодня при попытке запустить самодельную ракету. Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», — говорится в сообщении

Хьюз планировал подняться на 5 тыс. м над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы «Самодельные астронавты» (Homemade Astronauts).

В 2018 году астронавт-любитель совершил полет на самодельной ракете, однако тогда его аппарат совершил жесткую посадку.

Polit.ru

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