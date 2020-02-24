Погиб чудак, захотевший посмотреть на плоскую Землю из космоса

22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.

«Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс трагически погиб сегодня при попытке запустить самодельную ракету. Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», — говорится в сообщении

Хьюз планировал подняться на 5 тыс. м над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы «Самодельные астронавты» (Homemade Astronauts).

В 2018 году астронавт-любитель совершил полет на самодельной ракете, однако тогда его аппарат совершил жесткую посадку.

Мужика, конечно жаль - пусть и странная затея и странные идеи, но все-таки живая душа. Но... каких только чудаков не бывает на свете! Кстати: в то, что Земля - плоская, верят достаточно много людей. Как и в то, что среди людей властвуют рептилоиды - и во всякую другую чушь.

Polit.ru

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