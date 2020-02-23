Под песками Сахары нашли десятки тысяч окаменелых костей

Международная команда исследователей обнаружила в пустыне Сахара без малого 18 тысяч окаменелых костей, которые принадлежали древним рептилиям, амфибиям, птицам, млекопитающим и рыбе.

Об открытии сообщает Phys.org, а полностью исследование опубликовано в журнале PLoS ONE. Множество окаменелых останков представителей древней фауны обнаружили бельгийские и итальянские исследователи, которые провели раскопки в пустыне Сахара на юго-западе Ливии.

Там расположена горная гряда под названием Тадрарт Акакус (Tadrart Acacus). Сегодня это практически безжизненная местность. Однако относительно недавно это был цветущий регион. Ученые обнаружили в общей сложности 17551 окаменелость. Примерно 80 процентов из них — это останки древних рыб. Остальное — окаменелые птицы, млекопитающие, птицы, рептилии, моллюски и амфибии.

Ученые определили, что большая часть найденных окаменелостей — это человеческие пищевые отходы. То есть, найдены кости существ, которые были добыты древними людьми на охоте и рыбалке. Кстати, на сегодняшний день удалось идентифицировать два вида окаменелых рыб — сом и тилапия. Последнюю также называют африканским карасем.

Датирование показало, что эти отходы накапливались на протяжении длительного времени. Самые ранние относятся примерно к 10200 году до нашей эры, самые поздние — примерно к 4650 году до нашей эры. Это доказывает, что на протяжении большей части раннего и среднего голоцена Сахара была не пустыней, а богатым водой регионом.

Здесь процветала жизнь, фауна и, видимо, флора были очень разнообразны. Рыбьи кости указывают и на то, что жившие здесь в ту эпоху люди были отменными рыбаками. Место, где были найдены окаменелости, вероятно, было стоянкой древних людей, которая использовалась тысячелетиями.

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