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В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости

По инф. Российской газеты   
11 Февраля 2020 г.
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Ученые Херсонеса Таврического восстановили более 20 амфор из склада, найденного при раскопках античного укрепления Масляная гора под Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости

Крепость находится близ современного села Поворотное. Сотрудники музея установили, что она была сожжена варварами более 2000 лет назад, на рубеже II и I веков до нашей эры.

- Крепость погибла в эпоху правления понтийского царя Митридата VI Евпатора. В это время Херсонес совместно с понтийцами вел серию войн с варварским населением Таврики. По всей видимости, укрепление погибло в ходе одного из варварских нападений, - рассказал руководитель Бельбекской экспедиции Херсонеса Максим Тюрин.

Склад амфор и лепных кухонных сосудов был найден археологами в 2017-2018 в одном из помещений крепости. Всего обнаружено более 10 тысяч фрагментов керамических изделий, к настоящему времени удалось восстановить более 20 сосудов.

Отмечается, что хранилище находились амфоры, произведенные на островах Родос, Хиос, Кос, а также в Синопе и Гераклее. В числе отреставрированных - восемь косских амфор, имеющих идентичное глиняное тесто и форму.

В этих амфорах первоначально хранилось вино, из чего ученые сделали вывод о материальном достатке жителей крепости на Масляной горе. А некоторые сосуды использовались повторно - в одной из амфор найдены обугленные зерна.

На одной из амфор с острова Кос удалось прочесть нацарапанную острым предметом надпись (граффито) с именем Каланион. Сообщается, что это редкое имя, которое ранее не было зафиксировано ни в Херсонесе и его округе, ни в Причерноморье в целом.

- Есть основание полагать, что это имя владельца амфоры, который обитал здесь, на Масляной горе более двух тысяч лет назад, - отмечают в музее.

Далее археологи приступят к изучению амфор производства Синопы и Колхиды, найденных в разрушенной крепости.

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