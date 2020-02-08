Древний уральский город Аркаим: кто его основал и как выглядели его жители?

Древний город Аркаим называют сердцем Синташтинской культуры, которая существовала на Урале и в Башкирии на рубеже III и II тысячелетия до н. э. на протяжении всего 150 лет.

Одни считают Аркаим городом древних ариев, которые, выйдя из Индии, на несколько лет вдруг осели на вершине уральской горы. Другие называют его воинским поселением древних славян, третьи настаивают, что это может быть культовое сооружение местных народов.

Известно, что в городе жило около 2500 человек, однако могильников в нем найдено не было. Крепость города была построена по радиальной схеме из обожженных кирпичей и обтесанных бревен. Кроме крепости в Аркаиме были жилые дома, литейные мастерские, кузницы, улицы были оборудованы ливневой канализацией. Люди жили в Аркаиме какое-то время, а потом вдруг снялись и куда-то ушли.

Так кто же там жил на самом деле? Как выглядели жители Аркаима?

Теория на теории

На самом деле существует несколько теорий о том, кем были основатели Аркаима. Западные ученые считают, что на Урале могли жить протогреки. Об этом якобы говорит общность артефактов и обрядов, а главное, найденный на керамике греческий узор маендр. Некоторые ученые даже термин особый ввели: синташтинско-микенская культура.

Вторая теория считает, что в Аркаиме могли жить представители двух культур. В могильниках этого времени на Урале находят останки людей двух типов – ширококостных коренастых степняков, привычных к седлу и войне, и тонкокостных, изящных жителей Урала. При этом ученые отмечают отсутствие смешивания этих типов, что может говорить о кастовости общества или о том, что контакты были кратковременны.

Большая часть ученых традиционной российской и зарубежной науки придерживается мнения, что жители Аракима все же были индоевропейцами – носителями индоевропейских языков. Одни археологи и историки считают, что строители Аркаима пришли из-за Балкан, другие говорят о том, что прародина жителей Аркаима – Прикаспийские степи.

Многие российские ученые настаивают, что основатели Аркаима были индо-иранцами (индо-ариями). При этом они ссылаются на древние тексты Авеста и Ригведа.

Во-первых, носители синташтинской культуры погребали своих жителей по индоевропейским обычаям, указанным в Ригведе, то есть основными признаками были: одиночные и парные (муж-жена) погребения, курганы, срубы, разделение умерших по сословиям, центральное мужское захоронение и подчиненное по отношению к нему женское и детские, жертвоприношение рабов и животных.

А во-вторых, литературный памятник Авеста содержит прямую «инструкцию»-описание строительства укрепленных сооружений, подобных Аркаиму, в котором присутствует укрепленный центр, а планировка города концентрическая с тремя ярусами укрепленных стен и тремя радиальными главными улицами, – на это указывал историк Игорь Васильевич Пьянков.

Так как они выглядели?

Как оказалось, они были очень похожи на нас с вами. Российские ученые по методу Герасимова реконструировали двух жителей Синташтинской культуры. Их останки были извлечены из Большекараганского кургана экспедицией под руководством доцента кафедры археологии Челябинского госуниверситета Татьяны Малютиной.

Были реконструированы черепа двух молодых людей – 23-летнего мужчины и 25-летней молодой женщины, которую археологи прозвали «принцессой» – было очевидно, что она принадлежала к знати. Рост женщины был 180 см, в то время как средний рост аркаимцев составлял 170 см.

Оказалось, что аркаимцы очень похожи на современных жителей России. Это европеоиды с ярко выраженным профилем, прямыми носами, высокими лбами и большими широко раскрытыми глазами.

Во что они одевались?

Согласно реконструкции российского археолога и культуролога Елены Ефимовны Кузьминой, жители бронзового века носили высокие конусовидные шапки, высокие «иранские» сапоги, нагрудники и ворворки – специальные трубочки, в которые продевали пряди волос на макушке.

Женщины носили расшитые металлическими бусинами платья, длина которых была всего лишь чуть ниже колен, пояс, на котором висело множество украшений и амулетов, и использовали множество украшений для кос. Шапки у женщин были в основном красного, синего и желтого цветов и украшены особом узором, который совершенно не напоминал узоры иранских племен.

Главным элементом в узоре украшений, которые применялись в керамике, стала свастика. Этот солярный знак был обнаружен и в ритуальных выкладках камней. Археологи считают, что встречающееся на Урале изображение свастики является едва ли не самыми древним. Так же часто, как и свастика, встречается греческий узор меандр.

А что говорят генетики?

Основатель новой, но пока спорной науки ДНК-генеалогии профессор Анатолий Клесов считает, что генетические маркеры совершенно точно указывают на арийское происхождение жителей Аркаима. Он считает, что древние арии около 5000 лет тому назад пришли на Русскую равнину, и тут они разделились на две ветви. Одна из них, западная, имевшая в своих генах гаплогруппу R1a-Z645-Z28, стала одним из родоначальников древних славян и одним из предков русского народа. Подобный маркер встречается примерно у половины современных русских людей.

А вторая арийская ветвь, которая была носителем гаплогруппы R1a-Z645-Z93, ушла с Русской равнины на восток и около 4200 лет тому назад появилась на Урале, основав здесь череду городов, среди которых был и Аркаим, а потом неожиданно снялась с места и отправилась в Индию.

То есть Аркаим все-таки основали арии, но их восточная ветвь, а не западная, и к русскому народу город никакого отношения не имеет.

История никогда не даст скучать исследователям разных времен, эпох и личностей. Как и с древним городом Архаим. Чем больше находок, тем больше вопросов и теорий. Ну, хоть с основателями определились, что это были арии.

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По инф. cyrillitsa.ru

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