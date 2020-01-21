Почти миллион россиян не выйдут в 2020 году на пенсию: реформа!

В 2019 году в РФ 355 тыс. человек не вышли на пенсию, а в этом году таких будет уже 800 тыс., рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Остается посочувствовать тем нашим читателям, кто волею судьбы (а точнее - властей России) попал в это число...

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По словам Дроздова, среди этих людей и те, которые столкнулись с переносом пенсии в 2019 году. Всего по итогам прошлого года было назначено более 1 млн пенсий, из них порядка 830 тыс. по старости, отметил глава ПФР в интервью «Российской газете».

По его словам, в дальнейшем ПФР ждет роста количества «досрочников», в том числе за счет многодетных матерей. Он напомнил, что с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, 2023-го — матери троих детей — в 57 лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин осенью 2018 года подписал закон о пенсионной реформе. Утверждено постепенное повышение с 2019 года пенсионного возраста — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Пенсионная реформа привела к снижению рейтингов действующей власти. Мы детально освещали этот скандальный процесс, совершенно разделяя искреннее возмущение своих читателей (особенно предпенсионного возраста)!

Но нравится нам это или нет - "пенсионная повышка" стала реальностью. Кто и когда пойдет нынче на пенсию "с задержкой" - читайте в публикации по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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