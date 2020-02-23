Питерской пенсионерке повезло: с Путиным поговорила — и работа нашлась!

Женщина, спросившая президента Владимира Путина о том, как прожить на 10 800 руб. в месяц, получила работу.

Петербурженка будет работать курьером в медцентре, ей предоставят автомобиль с водителем. Об этом со ссылкой на власти района, где проживает пенсионерка, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Сына пенсионерки, который отслужил в армии, чиновники тоже решили трудоустроить — водителем на скорой помощи.

Отмечается, что власти Приморского района также отремонтируют им квартиру.

Зинаида Беликова пообщалась с Путиным на мероприятии в память об Анатолии Собчаке. Она спросила у главы государства, как можно прожить на 10 800 руб., и президент сказал: «Думаю, что очень трудно».

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Естественно, за инициативную женщину и ее семью надо только порадоваться - пробилась на глаза первому лицу страны, произвела впечатление... Но что делать остальным? Вопрос непростой - ведь проблемы бедности в России зашкаливают...

По инф. rosbalt.ru