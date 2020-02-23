ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Питерской пенсионерке повезло: с Путиным поговорила — и работа нашлась!
Dronov   
23 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Женщина, спросившая президента Владимира Путина о том, как прожить на 10 800 руб. в месяц, получила работу.

 

 

Петербурженка будет работать курьером в медцентре, ей предоставят автомобиль с водителем. Об этом со ссылкой на власти района, где проживает пенсионерка, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Сына пенсионерки, который отслужил в армии, чиновники тоже решили трудоустроить — водителем на скорой помощи.

Отмечается, что власти Приморского района также отремонтируют им квартиру.

Зинаида Беликова пообщалась с Путиным на мероприятии в память об Анатолии Собчаке. Она спросила у главы государства, как можно прожить на 10 800 руб., и президент сказал: «Думаю, что очень трудно».

  • Естественно, за инициативную женщину и ее семью надо только порадоваться - пробилась на глаза первому лицу страны, произвела впечатление... Но что делать остальным?  Вопрос непростой - ведь проблемы бедности в России зашкаливают...

По инф. rosbalt.ru

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 