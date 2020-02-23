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Питерской пенсионерке повезло: с Путиным поговорила — и работа нашлась!
|Dronov
|23 Февраля 2020 г.
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Женщина, спросившая президента Владимира Путина о том, как прожить на 10 800 руб. в месяц, получила работу.
Петербурженка будет работать курьером в медцентре, ей предоставят автомобиль с водителем. Об этом со ссылкой на власти района, где проживает пенсионерка, информирует телеканал «Санкт-Петербург».
Сына пенсионерки, который отслужил в армии, чиновники тоже решили трудоустроить — водителем на скорой помощи.
Отмечается, что власти Приморского района также отремонтируют им квартиру.
Зинаида Беликова пообщалась с Путиным на мероприятии в память об Анатолии Собчаке. Она спросила у главы государства, как можно прожить на 10 800 руб., и президент сказал: «Думаю, что очень трудно».
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