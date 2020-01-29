Пик вспышки короновируса еще не пройден. Дней десять подождать надо...

Пик вспышкикоронавируса в Китае можно ожидать примерно через 7-10 дней, заявил глава комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. В то же время он заверил, что резкого скачка заболеваемости не будет.
Врач Чжун Наньшань отметил, что пока нет ни одного полностью целевого препарата для лечения зараженных коронавирусом. Однако ряд методов борьбы с заболеванием все же есть.
«Технологии жизнеобеспечения больных намного улучшились, и уровень смертности будет падать», — уверен Наньшань. Он также добавил, что необходимо диагностировать болезнь на ранних стадиях, а всех больных — изолировать.
Специалисты в Гонконге разработали вакцину против нового типа коронавируса. Использовать ее можно будет в случае успешных клинических испытаний. Исследователи отметили, что несколько месяцев понадобится для тестирования вакцины на животных. Перейти к испытаниям на людях можно будет не раньше следующего года. Вакцину против коронавируса также пытаются создать в Китае, США и России.
Россияне массово экстренно возвращаются домой из Китая. По словам PR-директора сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Яниса Дзениса, об этом свидетельствуют показатели продаж билетов из Китая в Москву. Он уточнил, что спрос на билеты из разных городов Китая в Москву вырос в три раза, а спрос на билеты из Москвы в Китай снизился почти вдвое. Дзенис добавил, что больше всего люди покупают билеты на самолет из таких городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду.
Между тем, в китайской провинции Хубэй, которая является очагом заболевания, за сутки количество смертей от коронавируса нового типа выросло на четверть. Число зараженных в провинции составило 3554 человека, увеличившись на 840 новых случаев. Мэр Уханя Чжоу Сяньван решил уйти в отставку «в знак признания вины» перед горожанами.
«Если это поможет сдержать эпидемию коронавируса, я хотел бы подать в отставку в качестве извинения», — сказал он, передает телеканал CCTV.
По словам градоначальника, решение закрыть Ухань было непростым. Он отметил, что власти бесплатно предоставляют жителям Уханя еду и медицинское обслуживание, но «некоторые меры далеки от совершенства». Например, некоторые водители транспорта отказывались доставлять грузы в больницы из-за страха заразиться.
Кроме того, очевидцы рассказали, что в Ухане возник дефицит медицинских масок, а в больницах выстроились огромные очереди.
Напомним, новым коронавирусом заболели уже 4,5 тыс. человек, 106 из них умерли. Помимо Китая, вирус выявили в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США, Канаде и других странах.
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