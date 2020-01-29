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Пик вспышки короновируса еще не пройден. Дней десять подождать надо
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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Пик вспышки коронавируса в Китае можно ожидать примерно через 7-10 дней, заявил глава комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. В то же время он заверил, что резкого скачка заболеваемости не будет.

Пик вспышки короновируса еще не пройден. Дней десять подождать надо...

Врач Чжун Наньшань отметил, что пока нет ни одного полностью целевого препарата для лечения зараженных коронавирусом. Однако ряд методов борьбы с заболеванием все же есть.

«Технологии жизнеобеспечения больных намного улучшились, и уровень смертности будет падать», — уверен Наньшань. Он также добавил, что необходимо диагностировать болезнь на ранних стадиях, а всех больных — изолировать.

  • Специалисты в Гонконге разработали вакцину против нового типа коронавируса. Использовать ее можно будет в случае успешных клинических испытаний. Исследователи отметили, что несколько месяцев понадобится для тестирования вакцины на животных. Перейти к испытаниям на людях можно будет не раньше следующего года. Вакцину против коронавируса также пытаются создать в Китае, США и России.
  • Россияне массово экстренно возвращаются домой из Китая. По словам PR-директора сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Яниса Дзениса, об этом свидетельствуют показатели продаж билетов из Китая в Москву. Он уточнил, что спрос на билеты из разных городов Китая в Москву вырос в три раза, а спрос на билеты из Москвы в Китай снизился почти вдвое. Дзенис добавил, что больше всего люди покупают билеты на самолет из таких городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду.

Между тем, в китайской провинции Хубэй, которая является очагом заболевания, за сутки количество смертей от коронавируса нового типа выросло на четверть. Число зараженных в провинции составило 3554 человека, увеличившись на 840 новых случаев.  Мэр Уханя Чжоу Сяньван решил уйти в отставку «в знак признания вины» перед горожанами.

«Если это поможет сдержать эпидемию коронавируса, я хотел бы подать в отставку в качестве извинения», — сказал он, передает телеканал CCTV.

По словам градоначальника, решение закрыть Ухань было непростым. Он отметил, что власти бесплатно предоставляют жителям Уханя еду и медицинское обслуживание, но «некоторые меры далеки от совершенства». Например, некоторые водители транспорта отказывались доставлять грузы в больницы из-за страха заразиться.

Кроме того, очевидцы рассказали, что в Ухане возник дефицит медицинских масок, а в больницах выстроились огромные очереди.

Напомним, новым коронавирусом заболели уже 4,5 тыс. человек, 106 из них умерли. Помимо Китая, вирус выявили в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США, Канаде и других странах.

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По инф. rosbalt.ru

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