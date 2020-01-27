Коронавирус: новые жертвы и тревога по всему миру

В китайской провинции Хайнань зафиксирована первая жертва нового коронавируса. (Учитывая, что остров Хайнань является популярным местом отдыха россиян, то такое сообщение заставляет насторожиться вдвойне. - прим. МГ.) А вообще мир, похоже, на грани паники из-за новой угрозы!



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Как сообщает Reuters, от пневмонии в результате вируса умерла 80-летняя женщина.

Между тем, известно, что в провинции Хубэй (Центральный Китай) и ее административном центре городе Ухань, где произошла вспышка пневмонии нового типа, находятся 140 россиян, из которых 75 — студенты. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-атташе посольства Георгий Егоров. По его словам, с находящимися там россиянами «поддерживается контакт». «Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», — сказал дипломат.

Роспотребнадзор по поручению правительства разработал пакет мер, направленных на недопущение в России распространения нового коронавируса. На сайте ведомства опубликовано постановление главного государственного санитарного врача, определяющее «основной перечень мероприятий» по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом суть мер не раскрывается. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок, а во время визитов в Китай не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, пить бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. Из-за короновируса в Китае объявили о продлении официальных новогодних каникул до 2 февраля. До этого официальные каникулы были с 24 по 30 января, 31 января числился первым рабочим днем. Теперь первый рабочий день перенесен на 3 февраля. Рейсы из России в Китай, где произошла вспышка коронавируса, с понедельника, 27 января, используются только для вывоза туристов с территории КНР. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

По последним данным, в результате заражения вирусом скончались уже 80 человек, заболели еще более 2,7 тыс. Случаи заболевания отмечены в разных странах мира. Восемь случаев заболевания выявлены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване. Кроме того, семь случаев заражения зафиксированы в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.

В столице Бурятии 27января также был выявлен больной с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в Минздраве республики, 36-летний житель Забайкалья путешествовал по странам Азии и находился проездом в Улан-Удэ, но 21 января заболел. Сейчас с подозрением на коронавирус он помещен в республиканскую инфекционную больницу Бурятии. Анализы направлены в Новосибирск. Ранее сообщалось о госпитализации других больных с подозрением на короновирус в Санкт-Петербурге и Иркутске, но эти подозрения не подтвердились.

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По инф. rosbalt.ru

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