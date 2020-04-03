Петербуржцы соблюдают карантин прилежнее всего

Санкт-Петербург вошел в пятерку самых ответственных российских городов по соблюдению режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Яндекс: индекс самоизоляции». Индекс в Северной столице составил 3,6 балла — на карте город вошел в «зеленую зону».

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Чем выше значение города на карте, тем лучше ситуация с изоляцией граждан: 0 — «на улицах много людей», 5 — «все сидят по домам».

Как сообщили в Смольном, данные подтверждаются количеством пассажиров в общественном транспорте. Так, в метро людей стало меньше на 79%, в автобусах — на 84%, в трамваях и троллейбусах — на 90%. Также меньше жители стали ездить в пригородных электричках — на 75%, в поездах дальнего следования — на 71%. В аэропорту «Пулково» количество пассажиров снизилось на 64%, пассажиров автовокзала на набережной Обводного канала — на 82%. В пиковые часы городские дороги стали свободнее на 76–85%.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге новая коронавирусная инфекция выявлена у 48 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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