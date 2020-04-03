Петербуржцы соблюдают карантин прилежнее всего

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Санкт-Петербург вошел в пятерку самых ответственных российских городов по соблюдению режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Яндекс: индекс самоизоляции». Индекс в Северной столице составил 3,6 балла — на карте город вошел в «зеленую зону».
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Чем выше значение города на карте, тем лучше ситуация с изоляцией граждан: 0 — «на улицах много людей», 5 — «все сидят по домам».
Как сообщили в Смольном, данные подтверждаются количеством пассажиров в общественном транспорте. Так, в метро людей стало меньше на 79%, в автобусах — на 84%, в трамваях и троллейбусах — на 90%. Также меньше жители стали ездить в пригородных электричках — на 75%, в поездах дальнего следования — на 71%. В аэропорту «Пулково» количество пассажиров снизилось на 64%, пассажиров автовокзала на набережной Обводного канала — на 82%. В пиковые часы городские дороги стали свободнее на 76–85%.
Напомним, за минувшие сутки в Петербурге новая коронавирусная инфекция выявлена у 48 человек.
Свежие новости о коронавирусной инфекции и советы - по ссылке.
Санкт-Петербург вошел в пятерку самых ответственных российских городов по соблюдению режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Яндекс: индекс самоизоляции». Индекс в Северной столице составил 3,6 балла — на карте город вошел в «зеленую зону».
Скульптуры из стеклопластика стали хорошей альтернативой дорогостоящему литью и мрамору. Попытки заменить металл и камень пенопластом и керамикой не увенчались успехом, так как парковые фигуры их этих материалов не выдерживали испытание временем.
Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе, — не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, констатирует газета The Financial Times.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова. Временно руководить регионом будет Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ (НАО), который, в свою очередь, возглавил Юрий Бездудный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Режим нерабочих дней глава государства предложил продлить до 30 апреля включительно.
Все привыкли видеть королеву российского юмора только в образах её персонажей. Но зрителей всегда интересовало, какая Елена Степаненко на самом деле, чем увлекается, что её огорчает, а что – забавляет. Пришло время узнать артистку поближе в её новом воскресном «Шоу Елены Степаненко» на телеканале «Россия».
За последние сутки в РФ выявлен еще 771 случай коронавируса в 29 регионах. Таким образом, всего по стране насчитывается 3 тыс. 548 зараженных в 76 регионах. В ВОЗ считают, что у России есть шанс избежать европейского сценария развития ситуации.
Эпатажный Никита Джигурда пристально следит за ситуацией вокруг коронавируса. Ведь он и сам уже от него пострадал. На днях Джигурда должен был лететь во Францию, чтобы наконец-то получить наследство умершей кумы Людмилы Браташ. Но из-за коронавируса все его планы рухнули.
В Москве составили рейтинг музеев, где больше всего оцифрованных экспонатов. По данным официального портала мэра, самая богатая онлайн-коллекция — в Государственном биологическом музее имени Тимирязева.
Наверное, ни один наш соотечественник задается вопросом: «Почему мы, россияне, не имеем права пользоваться прибылью от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов нашей богатой страны, а между тем уровень жизни неуклонно снижается?»
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.