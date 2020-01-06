Петербург шокирован «акцией» в честь Адольфа Гитлера

Около 20 молодых людей славили Адольфа Гитлера на улице Бакунина в центре Петербурга.

Как сообщил в полицию 58-летний местный житель, скандальный инцидент произошел недалеко от бара у дома № 7 вечером 3 января.

Хулиганы буйно вели себя и громко кричали, в том числе нацистские лозунги, а также жгли «фальшфейеры».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 213 УК РФ).

Как к этому относиться? Как к хулиганству, прежде всего - и это однозначно. Конечно, шокирует, когда какие-то моральные уроды славят лидера фашистов (это запрещено уголовным законодательством - да и исторической памятью народа, и просто здравым смыслом). Но, во-первых, еще совершенно не факт, что мы имеем дело с "нацистской ячейкой" - вполне вероятно, что к хулиганской выходке привел банальный пьяный кураж оболтусов, которым хочется эпатировать публику (о самом же фашизме и его идеологической сути они могут вообще ничего не знать). Посмотрим, удастся ли правоохранителям выявить зачинщиков - и что это окажутся за люди. А во-вторых - очень велик соблазн, ужаснувшись поступку двух десятков придурков - начать скопом обвинять всю молодежь в распущенности и требовать "закручивания гаек" относительно ее участия в политике. А она, молодежь, очень разная по взглядам - и уж точно в массе своей далека от нацистских идей.

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По инф. rosbalt.ru

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