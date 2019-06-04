Петербург: кафе с бесплатными обедами для пенсионеров вновь открылось, ура!

В Петербурге вновь открыло двери кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. Радостью об открытии заведения поделилась в соцсетях совладелица «Добродомика» Александра Синяк. Она сообщила, что компании вынесли два предупреждения.

На прошлой неделе заведение было закрыто по предписанию администрации Василеостровского района. Представители администрации пришли в кафе с проверкой, которая якобы была вызвана жалобой на появление на фасаде здания граффити. По словам руководителей кафе, «Добродомик» не имеет к рисунку никакого отношения.

Позднее Александра Синяк сообщила, что «Добродомику» предъявлено два протокола об административном правонарушении. Первый за то, что возле лестницы, ведущей в подсобное помещение кафе, был выставлен большой полиэтиленовый пакет с мусором. Второй — в связи с тем, что в кафе самовольно разместили электрическую гирлянду над входной лестницей.

В то же время в «Справедливой России» посчитали, что действия против кафе связаны с намерением команды «Добродомика» выдвинуться кандидатами в депутаты муниципального совета муниципального округа «Васильевский» от партии «Справедливая Россия». Петербургское отделение партии направило открытое обращение к врио губернатора Александру Беглову с просьбой помешать закрытию заведения.

Напомним, что в кафе «Добродомик» проводятся бесплатные обеды для пенсионеров. Благотворительный проект реализуется с 2016 года. В будние дни в кафе бесплатно кормят обедами не менее 300 нуждающихся пожилых людей.

По инф. rosbalt.ru

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