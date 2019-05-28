Петербуржское кафе «Добродомик» снова будет бесплатно кормить пенсионеров

Совладелица «Добродомика» Александра Синяк обсудила с администрацией Василеостровского района дальнейшую судьбу заведения. Кафе начнет работать в обычном режиме с 3 июня. Решение о закрытии до этого срока приняла сама Синяк. Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам Синяк, на данный момент «Добродомику» предъявлено два протокола об административном правонарушении. Первый за то, что возле лестницы, ведущей в подсобное помещение кафе, был выставлен большой полиэтиленовый пакет с мусором. Второй — в связи с тем, что в кафе самовольно разместили электрическую гирлянду над входной лестницей.

Владельцы заведения согласились с этими протоколами. 3 июня станет известно, получит «Добродомик» штрафы или дело ограничится предупреждениями. Информация о том, что заведению угрожают штрафы на сумму около 700 тыс. рублей, была получена не официально от сотрудницы, проводившей проверку. «Но писала она это только из лучших побуждений, чтобы обезопасить нас от этих штрафов. Многие вопросы были решены», — отметила Синяк.

Совладелица кафе добавила, что ей стало известно еще об одном штрафе, угрожающем «Добродомику». Так, по закону, на его площади нельзя размещать такое количество посадочных мест. В связи с этим было принято решение пока не открывать кафе, чтобы урегулировать эти вопросы. Однако уже в следующий понедельник, 3 июня, кафе должно вновь открыться.

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Напомним, что в кафе «Добродомик» проводятся бесплатные обеды для пенсионеров. Ранее Александра Синяк опубликовала в социальной сети информацию, что заведение закрыто по предписанию администрации Василеостровского района. Весной в заведение приходили полицейские. Они назначили штраф за граффити на стене кафе.

По инф. rosbalt.ru

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