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Петербург: еще одна легковерная старушка стала жертвой "ясновидящей"
По инф. rosbalt.ru   
22 Апреля 2019 г.
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Мошенница за 300 тыс. рублей «сняла порчу» с пожилой петербурженки, к которой подошла на улице в Калининском районе.

В полицию обратилась 88-летняя пенсионерка, которая рассказала об инциденте во дворе дома № 24 по Тимуровской улице.

Пострадавшая призналась, что сама отвела к себе домой незнакомую женщину, которая представилась «ясновидящей» и запугала ее словами о «порче».

Попав в квартиру, немолодая женщина со светлыми волосами провела ряд «обрядов» и прочитала «молитвы», после чего попросила за свои услуги огромную сумму. При этом пенсионерка отдала деньги безо всякого сопротивления.

  • Преступница разыскивается, проводится расследование. Напомним, наш сайт постоянно пишет о болезненном пристрастии многих россиян ко всяческой мистике. Оккультизм и суеверия (в XXI веке!) - благодатная почва для всяческого жулья. Часто его жертвами становятся пожилые люди - хотя, казалось бы, выросли как раз в "самой читающей и прогрессивной стране мира"...

По инф. rosbalt.ru

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