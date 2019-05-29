ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Первой жертвой «Площадки для оскорблений» стала певица Лолита
По инф. VistaNews   
29 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

На что только не пойдут звезды, чтобы о них не забывали поклонники! Например, Лолита Милявская подустала от сражений с риелторами и ТСЖ, и решила попробовать новый формат, приняв участие в новом юмористическом YouTube-шоу.

Первой жертвой «Площадки для оскорблений» стала певица Лолита

Шоу «Площадка для оскорблений» запустил резидент Comedy Club Дмитрий Соболев . Это юмористический баттл, в котором звезды говорят юмористические оскорбления про своего соперника. Чем круче оскорбления, тем смешнее шоу, а в конце выпуска ведущие и зрители определяют победителя. Первыми участниками программы стали певица Лолита Милявская и рэпер Киевстонер.

Для многих зрителей формат передачи стал очень неожиданным, шутки были жёсткими и вводили в ступор участников. Довольно странно было наблюдать за растерянной Лолитой. Певица от неожиданности не могла подобрать обидных шуток для оппонента. Дерзкая исполнительница, которой "палец в рот не клади»", выглядела нелепой и безобидной особой, и явно проигрывала молодому и дерзкому участнику.

Ведущие программы пытались поддержать Лолиту, подкидывая идеи для шуток. Они подчеркнули, что несмотря на жёсткие шутки в адрес Лолиты, певица не обижалась и выглядела достойно.

"Как ты определяешь, сколько подбородков надеть на сцену?", "Если, когда вы не сцене выключить звук, то будет казаться, что кто-то на сцене забыл мать", "Знаете, какое ваше первое слово было? Ооо, хорошо пошла", - сыпал остротами Киевстонер.

Лицо же артистки выдавало полное огорчение, она понимала, что выглядела не в лучшем свете и поспешила оправдаться.  Лолита сказала, что терпела весь вечер большие унижения только ради денег.

Видимо, время язвительных шуток Лолиты закончилось, на смену пришли более молодые и острые на язык артисты. За время карьеры Лолита заработала статус яркой, скандальной звезды без комплексов. Она никогда не стеснялась выражать собственное мнение по любому поводу, не боясь пойти вразрез с общепринятой тенденцией.

Пользователи привыкли видеть артистку именно такой, многие подметили, что за нее было непривычно неловко и хотелось заступиться. "На самые больные места надавил рэпер Лолите", - пишут пользователи в комментариях на YouTube-канале.

По инф. VistaNews

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 