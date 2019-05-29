Первой жертвой «Площадки для оскорблений» стала певица Лолита

На что только не пойдут звезды, чтобы о них не забывали поклонники! Например, Лолита Милявская подустала от сражений с риелторами и ТСЖ, и решила попробовать новый формат, приняв участие в новом юмористическом YouTube-шоу.

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Шоу «Площадка для оскорблений» запустил резидент Comedy Club Дмитрий Соболев . Это юмористический баттл, в котором звезды говорят юмористические оскорбления про своего соперника. Чем круче оскорбления, тем смешнее шоу, а в конце выпуска ведущие и зрители определяют победителя. Первыми участниками программы стали певица Лолита Милявская и рэпер Киевстонер.



Для многих зрителей формат передачи стал очень неожиданным, шутки были жёсткими и вводили в ступор участников. Довольно странно было наблюдать за растерянной Лолитой. Певица от неожиданности не могла подобрать обидных шуток для оппонента. Дерзкая исполнительница, которой "палец в рот не клади»", выглядела нелепой и безобидной особой, и явно проигрывала молодому и дерзкому участнику.



Ведущие программы пытались поддержать Лолиту, подкидывая идеи для шуток. Они подчеркнули, что несмотря на жёсткие шутки в адрес Лолиты, певица не обижалась и выглядела достойно.



"Как ты определяешь, сколько подбородков надеть на сцену?", "Если, когда вы не сцене выключить звук, то будет казаться, что кто-то на сцене забыл мать", "Знаете, какое ваше первое слово было? Ооо, хорошо пошла", - сыпал остротами Киевстонер.



Лицо же артистки выдавало полное огорчение, она понимала, что выглядела не в лучшем свете и поспешила оправдаться. Лолита сказала, что терпела весь вечер большие унижения только ради денег.



Видимо, время язвительных шуток Лолиты закончилось, на смену пришли более молодые и острые на язык артисты. За время карьеры Лолита заработала статус яркой, скандальной звезды без комплексов. Она никогда не стеснялась выражать собственное мнение по любому поводу, не боясь пойти вразрез с общепринятой тенденцией.



Пользователи привыкли видеть артистку именно такой, многие подметили, что за нее было непривычно неловко и хотелось заступиться. "На самые больные места надавил рэпер Лолите", - пишут пользователи в комментариях на YouTube-канале.

По инф. VistaNews

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