Лолита рассказала, как справилась с «чёрным риелтором»

Певица Лолита известна своим умением отстаивать права в сфере ЖКХ и недвижимости. На днях артистка рассказала, как ей удалось отвадить от своего дома очередного мошенника, который представлялся риелтором.

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Как оказалось, мужчина вел незаконную съемку дома певицы, и судя по всему, показывал чужое жилье клиентам агентства недвижимости. Лолите удалось выяснить, что "риелтора" зовут так же, как и ее мужа - Дмитрий Иванов. Затем артистка, возмущенная вторжением в свою частную жизнь, написала заявление в полицию, а также представитель певицы связался с подозрительным "агентом по недвижимости". Увы, нормального разговора не получилось, лже-риелтор стал хамить, угрожать и в конце концов закрыл профиль в соцсети и перестал выходить на связь.



В свою очередь Лолита сочла важным рассказать своим подписчикам об этом инциденте. И совершенно правильно, ведь на удочку квартирных мошенников могут попасться как знаменитости, так и совершенно обычные люди.

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