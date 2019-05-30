Космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Указ президента РФ о награждении Леонова размещен на портале правовой информации. Леонов удостоен ордена за большой вклад в освоение космоса и долголетнюю добросовестную работу.

Сегодня Леонову исполняется 85 лет. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Выход продолжался 12 минут, в это время возникла нештатная ситуация — сильно раздулся скафандр. Чтобы вернуться на корабль, Леонов снизил давление в скафадре и сумел протиснуться в шлюз.

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По инф. rosbalt.ru

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