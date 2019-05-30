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Российские космонавты побывали в открытом космосе
По инф. rosbalt.ru   
30 Мая 2019 г.
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Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС.

Российские космонавты побывали в открытом космосе

Задача Кононенко и Овчинин установка поручня для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) «Поиск» и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) «Заря», возврат с модуля «Поиск» аппаратуру эксперимента «Тест» по исследованию влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.

Этот выход в открытый космос станет единственным по российской программе в 2019 году.

По инф. rosbalt.ru

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