Пермь: гимназии запретили "гендерную дискриминацию" первоклашек

Департамент образования Перми по итогам проверки в гимназии № 4, где были установлены разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек, объявит выговор директору и запретит такую практику впредь.

Замглавы Перми Людмила Гаджиева сообщила, что директор гимназии превысила полномочия и сегодня же получит за это выговор.

Она отметила, что администрации престижных школ повышенного уровня сейчас, по сути, проводят отбор детей в первые классы, хотя законом это запрещено: школы имеют право проводить отбор на программы углубленного изучения только с пятого класса.

При этом администрация Перми не планирует отменять решение гимназии № 4 о приеме детей в этом году. «Мы должны тактично и корректно отнестись к семьям, которую всю эту процедуру уже прошли: целый год учились, с тревогой писали тесты, проходили психологические собеседования, — заявила Людмила Гаджиева. — Я считаю, что правильнее сейчас уже не трогать эти семьи».

Напомним, мама одной из будущих первоклассниц пожаловалась, что руководство гимназии установило разные проходные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Для мальчиков он составляет 65,7, а для девочек — 69,1.

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По инф. rosbalt.ru

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