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В пермской гимназии обнаружена "гендерная дискриминация"... первоклассников
По инф. polit.ru   
23 Мая 2019 г.
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Прокуратура начала проверку сообщений о завышении проходного бала для девочек при наборе первоклассников в пермскую гимназию №4.

В пермской гимназии обнаружена "гендерная дискриминация"... первоклассников

Мама одной из будущих первоклассниц пожаловалась, что руководство гимназии установило разные проходные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Для мальчиков он составляет 65,7, а для девочек — 69,1.

Департамент образования и детский омбудсмен края намерены организовать проверку этой информации, пишет портал 59.ru.

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