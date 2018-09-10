"Пенсионная повышка" и подавление бунта: бессмысленное и беспощадное

В Санкт-Петербурге прошли несанкционированные митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками нелюбимого властями (и многими пожилыми читателями МГ) Алексея Навального. "В этот день российские флаги оказались под запретом, старикам заламывали руки, а молодых колотили дубинками" - сообщается в репортаже "Росбалта" о том, что происходило в Северной столице в минувший выходной. Нашим же читателям, вне зависимости от их политических взглядов, рекомендуем задаться простым вопросом: а стоит ли противодействие властей несогласным с их политикой - той озлобленности, которую, в итоге, порождают в обществе подобные "силовые мероприятия"? (По всей стране, как сообщают СМИ, число задержанных протестующих составило сотни человек).

«Я гражданин Российской Федерации и могу ходить по этой улице», — возмущался мужчина, который хотел перейти дорогу у Финляндского вокзала.

«Только не сегодня», — отрезал страж порядка в полной выкладке — каска с опущенным стеклом, жилет, щитки на руках и ногах. Целая шеренга таких блокировала перекресток, не давая людям перейти дорогу. Группки протестующих против пенсионной реформы оказались отрезаны друг от друга: кто-то у Финляндского вокзала, другие — по обеим сторонам улицы Комсомола. Шел второй час одного из самых сюрреалистичных митингов в истории Петербурга.

А ведь все могло пройти мирно. По крайней мере без «винтилова», вывернутых рук и разбитых голов. Сторонники Алексея Навального подали заявку на митинг против пенсионной реформы — оппозиционеры хотели провести его 9 сентября на Сенатской площади. Администрация Петербурга предложила компромиссный вариант — площадь Ленина. Разрешение было подписано еще в конце августа. Но внезапно, по какой-то невероятной, удивительной при любых раскладах случайности на улице близ площади прорвало трубу. Фонтан воды забил из асфальта. И Смольный свое разрешение «отозвал». Хотя так и не объяснил, как это возможно юридически.

Перед митингом площадь перед Финляндским вокзалом перегородили полностью. Все пространство было опоясано решетками и красно-белыми лентами с табличками «Опасная зона». Хотя прорыв был совершенно в другом месте и экскаваторы рыли землю на одном участке дороги, а в остальном все происходящее было похоже на имитацию деятельности.

По периметру площадь была заставлена спецтехникой вперемешку с полицейскими машинами. У самого вокзала были припаркованы два прицепа с колючей проволокой — такие используют для перекрытия дорог. Очевидно, в Смольном подготовились дать отпор тем, кто придет на в действительности согласованный митинг.

Силовое противостояние началось сразу после 14 часов. Полицейские в касках утащили в автобус несколько человек, стоявших на крыльце Финляндского вокзала. Это было единственное место, где протестующие могли собраться в условиях перекрытой площади. При задержании молодой человек ударился лбом прямо о гранитные ступеньки. Потом кто-то кинул в толпу дымовую шашку, люди побежали в стороны от едкого дыма. Зачем-то на выход и вход был закрыт ближайший к вокзалу вестибюль метро, что только усугубило давку, в которой оказались ни в чем не повинные дачники. Они тащили свои корзины с грибами сквозь толпу, которая выкрикивала «Позор нашей полиции!» и «Путина на пенсию!» Одна женщина взволнованно пыталась рассказать всем, что голосовала за Путина, но не ожидала от него такого удара в спину.

Подсчитать количество собравшихся было сложной. Две, три тысячи, а может, и больше. Люди были рассредоточены. Часть протестующих перешла через дорогу и хотела пойти по улице Комсомола — там перекрыли движение общественного транспорта. Но росгвардейцы быстро пресекли эту попытку и начали загонять всех на тротуар. «Космонавты, летите на Марс!» — крикнули им из толпы. Жесткие задержания продолжились, из толпы выхватывали в первую очередь людей с плакатами и российскими флагами. Удивительно, но триколор оказался в буквальном смысле вне закона. Стражи порядка выхватывали его из рук и топтали ногами. Несколько десятков людей были задержаны именно потому, что держали в руках символ Российской Федерации.

Но не забывали и про плакаты, в том числе довольно смешные. В автозак увели девушку с табличкой «Пенсия (кродется)». Кто-то из задержанных показывал из окна плакат «Где пенсия моей мамы?» Автобусы наполнялись очень быстро и уезжали. Не прошло и часа, как подсчитать число задержанных уже было трудно, так хватали всех и повсюду. Кого-то буквально заносили в автобусы на руках. Некоторые люди пытались оказать сопротивление, сцепиться руками, отбиться, но почти всегда это заканчивалось провалом.

«За что? За что вы их задерживаете?» — пыталась воззвать к совести «космонавтов» пожилые женщины. Хотя старикам на этом митинге, если судить по действиям стражей порядка, точно было не место. Они выхватили из толпы седовласого мужчину в очках и потащили к автобусу, но пенсионеру стало плохо. «Скорую» вызвать бравые ребята не спешили, дедулю пытались привести в чувство сами активисты.

А через несколько минут система продемонстрировала, что она безжалостна и к молодому поколению. Мальчишка 10-12 лет забрался на фонарный столб. Полицейские вынудили его спуститься и тут же за шкирку повели в автобус. Правда, коллеги после рассказывали, что мальцу удалось сбежать из-под стражи. Но он оказался далеко не единственным несовершеннолетним среди задержанных. Уже вечером за ними в отделы полиции приезжали родители.

«Где здесь туалет? Вы не подскажете, где здесь туалет?» — спрашивал мужчина у сотрудников Росгвардии в Финском переулке. Правоохранители выстроились в ряд и хранили молчание. «Ааа, я понял, все человеческое вам чуждо», — саркастично заключил мужчина. Он оказался одним из тех, кого блокировали при попытке выйти на улицу Академика Лебедева. Сюда перешли несколько сотен протестующих, которые устали стоять у вокзала. Здесь же начались жесткие стычки с «космонавтами». Людей били дубинками, одному мужчине разбили голову до крови. Впрочем, и активисты отвечали силой, пытались прорваться сквозь кордон. В какой-то момент произошло столкновение стенка на стенку, но в итоге народ дрогнул и побежал. Вскоре кто-то опять кинул дымовую шашку, вынудив людей уйти с проезжей части. «Я же говорю, нас так «закроют», — важно сообщил подросток своему приятелю. «Я ничего не сделал! Я же ничего не сделал!» — тщетно пытался доказать мужчина, которого «космонавты» уже взяли под руки.

По петербургской традиции митинг перерос в стихийное шествие. Несколько сотен человек пошли прямо по проезжей части Пироговской набережной. Правда, это быстро закончилось. И снова в автобусы потащили всех, кто попался под руку. Нескольким протестующим стало плохо, одна девушка потеряла сознание, но «скорая помощь» опять же приехала не сразу. Около 50 человек еще с час держали в кольце, а потом битком запихнули в автобус. Акция подошла к концу только в районе 19 часов.

Вряд ли кто-то действительно думал, что силовики, которые выходят на пенсию в 45 лет, действительно будут «с народом». На увещевания стариков они реагировали в лучшем случае молчанием, в худшем — принудительным «запахиванием» с проезжей части на тротуар и приказом разойтись. «А ведь они получают зарплату из наших налогов», — то и дело вспоминали в толпе. Нечеловеческое отношение проявлялось во всем. Из-за жестких задержаний несколько человек оказались в больницах. Хрупкой девушке Анастасии так вывернули руку, что пришлось накладывать гипс. Ее оставили в больнице, но как к опасной преступнице приставили полицейского. Он караулит активистку прямо в палате. Другой задержанный снял побои в травмпункте — у него зафиксировали кровоподтеки и ушиб мягких тканей.

И это на самом деле верхушка айсберга. Десятки задержанных возили в душных автобусах по три-четыре часа, не давая ни сходить в туалет, ни попить воды. Из-за того, что места в центральных отделах полиции закончились, их повезли по пригородам — Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин. Почти всем придется провести ночь в самых ужасных условиях. А с утра начнутся суды. Только по предварительным данным, в Петербурге больше 350 задержанных. И это при том, что кому-то удалось убежать из сломавшегося автобуса, а несовершеннолетних отпускали без протокола.

В Петербурге, в отличие от большинства регионов РФ, 9 сентября не было выборов. Но вместо единого дня голосования власть решила устроить горожанам единый день задержания. Вопрос о том, зачем надо было организовывать представление с перекрытием площади и заламыванием рук пенсионерам, остается открытым.

По инф. rosbalt.ru

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