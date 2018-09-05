Опрос: большинство граждан России не верят в эффект от акций против "пенсионной повышки"

Свежие данные, которые выглядят убедительно, хотя и расстроят активистов, рассчитывающих победить "пенсионную повышку", раскачав народ на протест: большинство опрошенных ВЦИОМ россиян не планируют участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста. 66% «не допускают» своего участия в подобных мероприятиях. Дело, конечно же, не в том, что сограждан "переубедили". Они просто не верят в свои силы что-то изменить...

На вопрос, почему они не хотят протестовать, большинство (71%) ответили, что никакие митинги все равно не помогут и ничего не изменят (в августе таких было меньше — 54-57%).

Как отмечают социологи, в целом уровень протестного потенциала, начавший расти в конце июля (53 пункта), сейчас снизился до 44 пунктов. 39% опрошенных считают возможными акции протеста в своем населенном пункте, но 55% уверены, что никаких акций у них не будет.

Принято считать, что царящая в обществе нервозность должна стихнуть после недавних инициатив Владимира Путина, который внес существенные послабления в скандальный правительственный законопроект и взял моральную и политическую ответственность на себя. Произошло ли такое смягчение общественных настроений - можно будет судить, среди прочего, по активности людей на "уличных" акциях протеста.

Напомним, что в некоторых регионах "вертикаль власти" достаточно лояльно относится к уличной протестной активности (как в Санкт-Петербурге, например). А в некоторых регионах (как, например, в Самаре) - незаконно отказывают людям в праве выразить свой протест. Выходит же, что чиновники зря боятся "народного гнева": даже если на улицы и выйдут тысячи человек - то не более, чем для того, чтобы "выпустить пар". Ведь для каких-то серьезных системных действий (забастовки, продолжительные массовые мероприятия...) нужны не только лидеры, но и моральная решимость многих людей. И это уже не говоря о плане действий (а не просто говорильне).

Конечно, противникам пенсионной реформы (что "левым", что "либеральным") - рано опускать руки, тем более, что времена и люди все-таки меняются, да и способы давления на власть не могут ныне сводиться к "угрозе бунта" (которого вряд ли кто хочет на самом деле). Но в целом нужно трезво оценивать готовность населения защищать свои интересы.

Напомним, что критическая по отношению к пенсионному проекту позиция КПРФ и других левых сил сводится, в первую очередь, к недопущению снижения социальных гарантий населению. В то время как их либеральные оппоненты критикуют законопроект под другим ракурсом - он не меняет сложившихся в путинской России правовых и экономических условий, мешающих развитию рыночной экономики.

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