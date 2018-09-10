Воскресные митинги оппозиции против "пенсионной повышки": задержаны сотни человек

Массовые акции против пенсионной реформы прошли в 33 городах России и завершились задержанием сотен человек.

По данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных на несанкционированных митингах достигло 839 человек.

Самыми многочисленными стали акции в Петербурге, здесь в отделения полиции доставили 354 человека.

На втором месте по числу задержанных оказался Екатеринбург (минимум 129 человек), на третьем - Краснодар (60).

Несмотря на массовость митингов в Москве, лишь 36 человек попали руки правоохранителей. При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что, по данным Росгвардии, в Москве задержаны 11 человек, в Екатеринбурге — больше 100.

Из городов Приволжского федерального округа наибольшее количество задержанных наблюдалось в Перми (48), Казани (22), Уфе (17), Набережных Челнах (4). Еще одного человека задержали в Нижнем Новгороде.

«ОВД-Инфо» отмечает, что в действительности количество задержанных может быть существенно выше, так как подсчет ведут лишь тем, кто известен поименно.

Акции против пенсионной реформы были организованы сторонниками политика Алексея Навального в день всеобщих выборов в стране и, как следствие, не были согласованы властями.

По инф. rosbalt.ru

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