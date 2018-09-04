Петербург: оппозиционерам согласовали еще один митинг против "пенсионной повышки"

Администрация Петербурга согласовала митинг против повышения пенсионного возраста, организуемый разными политическими силами города. Событие состоится 16 сентября, сообщил один из заявителей акции, депутат ЗакСа Борис Вишневский. Напомним, прошедший в минувшее воскресенье в городе на Неве митинг был также санкционированным - но, по свидетельствам очевидцев, не очень многочисленным.

Что касается будущего митинга, то оппозиционеры предлагали Смольному шесть маршрутов марша с последующим митингом. Но в итоге чиновники согласились лишь выделить площадку на площади Ленина. На этой же площадке состоялось уже две акции против пенсионной реформы от КПРФ. Там же 9 сентября пройдет митинг, организуемый сторонниками Алексея Навального.

Ранее стало известно, что петербургские оппозиционеры договорились о дате проведения объединенной акции «Против пенсионного грабежа». Коалиция «Комитет защиты Петербурга» и штаб кампании «Петербург против» решили провести митинг в воскресенье, 16 сентября в 13 часов. В объединенный оргкомитет акции входят представители «Справедливой России», «Открытой России», «Яблока», «Партии Роста», ПАРНАСа, «Партии перемен», ЛДПР, «Коммунистов России», различных левых движений и профсоюзов. В группу заявителей входят восемь депутатов ЗакСа из «Яблока», ЛДПР, «Партии Роста» и «Справедливой России».

Напомним, что в стране продолжается бурное обсуждение (и проявление недовольства) правительственными планами пенсионной реформы, включающей повышение пенсионного возраста . Считается, что нервозность должна стихнуть после недавних инициатив Владимира Путина , который, внес существенные послабления в скандальный правительственный законопроект и взял ответственность на себя. Произошло ли такое смягчение общественных настроений - можно будет судить, среди прочего, по активности людей на "уличных" акциях протеста.

. Считается, что нервозность должна стихнуть после недавних , который, внес существенные послабления в скандальный правительственный законопроект и взял ответственность на себя. Произошло ли такое смягчение общественных настроений - можно будет судить, среди прочего, по активности людей на "уличных" акциях протеста. Стоит напомнить также, что критическая по отношению к пенсионному проекту позиция КПРФ и других левых сил сводится, в первую очередь, к недопущению снижения социальных гарантий населению. В то время как их либеральные оппоненты критикуют законопроект под другим ракурсом - он не меняет сложившихся в путинской России правовых и экономических условий, мешающих развитию рыночной экономики.

Из последних новостей по теме уличной активности против пенсионной реформы: в Самаре власти запретили массовое мероприятие, но суд не согласился с этим решением.

По инф. rosbalt.ru

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