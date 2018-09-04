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Петербург: оппозиционерам согласовали еще один митинг против "пенсионной повышки"
По инф. rosbalt.ru   
04 Сентября 2018 г.
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pension udo

Администрация Петербурга согласовала митинг против повышения пенсионного возраста, организуемый разными политическими силами города. Событие состоится 16 сентября, сообщил один из заявителей акции, депутат ЗакСа Борис Вишневский. Напомним, прошедший в минувшее воскресенье в городе на Неве митинг был также санкционированным - но, по свидетельствам очевидцев, не очень многочисленным.

Что касается будущего митинга, то оппозиционеры предлагали Смольному шесть маршрутов марша с последующим митингом. Но в итоге чиновники согласились лишь выделить площадку на площади Ленина. На этой же площадке состоялось уже две акции против пенсионной реформы от КПРФ. Там же 9 сентября пройдет митинг, организуемый сторонниками Алексея Навального.

Ранее стало известно, что петербургские оппозиционеры договорились о дате проведения объединенной акции «Против пенсионного грабежа». Коалиция «Комитет защиты Петербурга» и штаб кампании «Петербург против» решили провести митинг в воскресенье, 16 сентября в 13 часов. В объединенный оргкомитет акции входят представители «Справедливой России», «Открытой России», «Яблока», «Партии Роста», ПАРНАСа, «Партии перемен», ЛДПР, «Коммунистов России», различных левых движений и профсоюзов. В группу заявителей входят восемь депутатов ЗакСа из «Яблока», ЛДПР, «Партии Роста» и «Справедливой России».

  • Напомним, что в стране продолжается бурное обсуждение (и проявление недовольства) правительственными планами пенсионной реформы, включающей повышение пенсионного возраста. Считается, что нервозность должна стихнуть после недавних инициатив Владимира Путина, который, внес существенные послабления в скандальный правительственный законопроект и взял ответственность на себя. Произошло ли такое смягчение общественных настроений - можно будет судить, среди прочего, по активности людей на "уличных" акциях протеста.
  • Стоит напомнить также, что критическая по отношению к пенсионному проекту позиция КПРФ и других левых сил сводится, в первую очередь, к недопущению снижения социальных гарантий населению. В то время как их либеральные оппоненты критикуют законопроект под другим ракурсом - он не меняет сложившихся в путинской России правовых и экономических условий, мешающих развитию рыночной экономики.

Из последних новостей по теме уличной активности против пенсионной реформы: в Самаре власти запретили массовое мероприятие, но суд не согласился с этим решением.

По инф. rosbalt.ru

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