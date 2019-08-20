Пенсионерку наказали штрафом в пять тысяч... за обидные слова полицейским!

Пять тысяч рублей штрафа должна заплатить пенсионерка из Челябинска за то, что якобы оскорбила полицейских, которые задержали ее на митинге 9 сентября 2018 года и невежливо с ней обращались. (Случай возмутительный. Он показывает, что представители власти совсем попутали берега, в своем страхе перед любым проявлением вольнодумства... прим. МГ.)

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Суд в Центральном районе назначил Ольге Степановой по делу об «оскорблении представителя власти» (ст. 319 УК РФ).

Она назвала правоохранителей «тварями» и «свиньями» за нелицеприятное обращение, при этом сама в тот момент сидела на лавочке и в акции участия не принимала.

Защитник Степановой из Международной «Агоры» Андрей Лепехин заявил, что единственным свидетелем инцидента стал знакомый «потерпевшего», — бывший сотрудник полиции, который якобы случайно слышал диалог.

Адвокат выразил намерение обжаловать приговор, напомнив, что на пенсионерку даже не был составлен протокол за участие в митинге. При этом полицейские приставали к ней с оскорбительными комментариями вроде «Слюни подотри».

Эта история еще раз доказала, что мы живем в такое время, когда для задержания порой достаточно всего только слово сказать. Впрочем, другие поводы для задержания тоже чаще оказываются надуманными, чем настоящими. Только за последние дни под следствие ввиду этого попали несколько жителей Казани и Пермского края. Первые выступили с призывом не мусорить, а вторые всего лишь прибрались на кладбище репрессированных. А в другом случае полиция вынесла предупреждение жителям Киселевска о незаконности чаепития, на котором они собирались обсудить свои проблемы... Ни дать ни взять полицейское государство... в котором власть имущие впали в маразм. И вот именно такое поведение представителей власти и выводит возмущенную политическим лицемерием молодежь на митинги и укрепляет ее радикализм.

По инф. rosbalt.ru

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