Патриарх Кирилл в рождественском послании обличил зависть и стремление к комфорту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с традиционным рождественским посланием к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и пастве.

Он, в частности, обратил внимание на внутрицерковные конфликты — «шторм раздоров и противоречий», колеблющий единство православных верующих, и в связи с этим призвал к «преодолению нестроений, противостояний и конфликтов».

Патриарх Кирилл призвал каждого задуматься, не уподобляется ли он Ироду: «не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя?»

Сегодня, 6 ноября, у православных верующих наступает Рождественский сочельник. Согласно религиозной традиции, в этот день заканчивается 40-дневный пост и начинается подготовка к Рождеству.

Также вместе с сочельником начинаются святки — две недели зимних праздников, продолжающихся вплоть до Крещения Господня 19 января. По старославянской традиции, с вечера сочельника принято начинать колядовать. Святки длятся две недели, и в эти дни нет поста, в церквях поются рождественские песнопения. Еще новости на тему праздников на нашем сайте - по одной ссылке. Публикации о позиции РПЦ по тем или иным вопросам - по другой. Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди братьев по вере?» — говорится в послании.

Патриарх призвал молиться об укреплении единства православия и умножении любви, поскольку «любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит».

По инф. rosbalt.ru

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