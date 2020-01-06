У православных сегодня — Рождественский сочельник

Сегодня, 6 ноября, у православных верующих наступает Рождественский сочельник. Согласно религиозной традиции, в этот день заканчивается 40-дневный пост и начинается подготовка к Рождеству.

Также вместе с сочельником начинаются святки — две недели зимних праздников, продолжающихся вплоть до Крещения Господня 19 января. По старославянской традиции, с вечера сочельника принято начинать колядовать. Святки длятся две недели, и в эти дни нет поста, в церквях поются рождественские песнопения.

Раньше после церковной службы молодёжь, нарядившись в костюмы, ходила по домам соседи, собирая угощения. Девушки, как правило, начинали гадать. Считалось, что полученным предсказаниям суждено сбыться.

Рождественский стол на сочельник принято украшать еловыми ветками, лентами и свечами. В центр стола традиционно помещается композиция из живых еловых веток со свечой внутри. Также принято, чтобы в комнате стояла украшенная ёлка, а под ней должны быть сложены подарки. Предполагается, что они символизируют дары, которые волхвы принесли новорождённому Иисусу, узнав в его появлении на свет.

По инф. pnp.ru

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