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Пара слов о презервативах. Не все для здоровья безопасны, оказывается!
По инф. rosbalt.ru   
13 Марта 2020 г.
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Эксперты Роскачества решили проверить, насколько безопасны и прочны латексные презервативы. Оказалось, что в некоторых образцах содержатся цинк и изопропанол в повышенном количестве. Эти вещества, в свою очередь, потенциально токсичны и могут приводить к раздражению.

Поговорим о презервативах. Не все для здоровья безопасны, оказывается!

Эксперты исследовали презервативы 17 торговых марок 13 производителей из РФ, Китая, Таиланда, Великобритании, Германии, США, Индии и Малайзии. Ценовой разброс — от 26 до 533 рублей за упаковку, содержащую от 3 до 18 презервативов.

Потенциально небезопасными оказались презервативы пяти торговых марок, как раз из-за содержания цинка и изопропанола.

Кстати, на тему секса:

В восьми случаях было обнаружено несоответствие реальных размеров презервативов заявленным на упаковке. Отклонения составили 1-3 мм, а самая большая разница была в 9,7 мм.

При этом упаковка всех образцов была герметичной, однако при вскрытии одного из образцов выявился дефект — слипшаяся складка на изделии.

Все презервативы доказали свою прочность даже после искусственного состаривания. Презервативы 12 часов держали в термостате при температуре 70 градусов по Цельсию, что аналогично истечению их срока годности. Все образцы справились с тестом.

К слову, качество презервативов зависит от цены. Самые дешевые образцы получили самые низкие баллы, а презервативы более дорогого сегмента заслужили куда больше баллов.

А вот о другом исследовании экспертов на нашем сайте. Не поленитесь, загляните!

По инф. rosbalt.ru

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