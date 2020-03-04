Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.

Эксперты исследовали матовые помады российского, французского, бельгийского, британского, немецкого, итальянского, польского, американского, швейцарского, тайваньского производства. Разброс цен — от 182 рублей до 2 тыс. 737 рублей. Изучались 43 показателя качества и безопасности.

Летучих фенолов и нитрозаминов, бензойной кислоты, диоксида серы в помадах не нашли. Превышений по количеству свинца, мышьяка, ртути и цинка также нет. Не найдено и превышения общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерий.

Красивыми хотят быть и наши дочки-внучки, но и мы сами, ведь зрелый возраст - не повод отказываться от косметики. О правилах макияжа для дам после 50 можно почитать по ссылке.

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По показателю стойкости только три бренда оказались не слишком устойчивыми. Относительно морозоустойчивости (помада не должна деформироваться и растрескиваться даже на морозе минус 25) и теплостойкости (не «течь» при плюс 40), то для прогулок по морозу не подойдут помады двух брендов, а для свидания на пляже — трех.

Все помады ложились ровно, однородно и не растекались. Все стики были твердыми и имели гладкую, однородную, равномерно окрашенную поверхность, без посторонних запахов, в том числе запаха окисления жиров, который присущ испорченным помадам.

Маркировка помады должна быть достаточно подробной. Так, на упаковке должно быть указано название, изготовитель, страна происхождения, наименование и местонахождение организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий на территории РФ. Также там должен быть обозначен цвет или тон и срок годности. Еще один важный момент — цветовой индикатор, соответствующий цвету помады.

В восьми образцах цветового индикатора не было, у семи брендов он был и полностью соответствовал реальному оттенку помады, в четырех случаях оттенок помады не совпадал с цветом индикатора.

При этом у помад шести торговых марок упаковки были негерметичными, то есть в помаду могут попасть посторонние частицы, скопившиеся в косметичке.

По инф. rosbalt.ru

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