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Врачи определили идеальное для здоровья количество секса
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2020 г.
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Врачи определили, как недостаточное количество секса влияет на жизнь человека, и призвали находить «золотую середину». Напомним, наш портал для старших поколений придерживается точки зрения: секс в зрелом и пожилом возрасте очень даже полезен, и когда как не в наши годы - открыто и честно говорить "об этом"? Давно уж не мальчики-девочки уже, нечего стесняться (но хвастать постельными подвигами напропалую тоже некрасиво)...

Врачи назвали оптимальное для здоровья количество секса

Как сообщил президент «Профессионального объединения врачей сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук, обязательного норматива нет, однако человеку для здоровья нужна сексуальная активность 2-3 раза в неделю.

По словам врача-сексолога, в сексологии есть такое понятие условно-физиологического ритма. Кульгавчук в интервью радио Sputnik отметил, что каждый человек имеет индивидуальный темперамент и половую конституцию и что важно знать и соблюдать свою норму.

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Так, как пояснил врач, при недоборе нормы у человека ухудшается самочувствие и в целом качество жизни, а при злоупотреблении сексом — возникает пресыщение.

Кроме того эксперт советует гражданам накануне ответственных мероприятий отказываться от секса.

По инф. rosbalt.ru

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