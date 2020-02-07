Врачи определили идеальное для здоровья количество секса

Врачи определили, как недостаточное количество секса влияет на жизнь человека, и призвали находить «золотую середину». Напомним, наш портал для старших поколений придерживается точки зрения: секс в зрелом и пожилом возрасте очень даже полезен, и когда как не в наши годы - открыто и честно говорить "об этом"? Давно уж не мальчики-девочки уже, нечего стесняться (но хвастать постельными подвигами напропалую тоже некрасиво)...

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Как сообщил президент «Профессионального объединения врачей сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук, обязательного норматива нет, однако человеку для здоровья нужна сексуальная активность 2-3 раза в неделю.

По словам врача-сексолога, в сексологии есть такое понятие условно-физиологического ритма. Кульгавчук в интервью радио Sputnik отметил, что каждый человек имеет индивидуальный темперамент и половую конституцию и что важно знать и соблюдать свою норму.

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Так, как пояснил врач, при недоборе нормы у человека ухудшается самочувствие и в целом качество жизни, а при злоупотреблении сексом — возникает пресыщение.

Кроме того эксперт советует гражданам накануне ответственных мероприятий отказываться от секса.

По инф. rosbalt.ru

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