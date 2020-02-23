Эксперты определили, когда секс приносит больше всего удовлетворения

32 года и 46 лет — именно в этом возрасте бывает самый лучший секс. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Миннесоты и Государственного Нью-Йорского университета. Напомним, наш портал для старших поколений придерживается точки зрения: секс в зрелом и пожилом возрасте очень даже полезен, и когда как не в наши годы - открыто и честно говорить "об этом"? Давно уж не мальчики-девочки уже, нечего стесняться (но хвастать постельными подвигами напропалую тоже некрасиво)...

Эксперты попросили людей из разных возрастных групп поделиться воспоминаниями о своем лучшем сексуальном опыте. Выяснилось, что респонденты в возрасте от 50 до 60 лет чаще всего вспоминали свой самый лучший секс не в юном возрасте, а в 46 лет. В молодежной группе добровольцы называли лучшими сексуальные контакты в 32 года.

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По мнению специалистов, данный феномен может объясняться тем, что с возрастом секс начинает приносить больше удовольствия. Данные ряда исследований подтверждают, что пожилые женщины зачастую получают от секса больше удовольствия, чем молодые. Так происходит из-за того, что, например, девушки с возрастом начинают спокойнее относиться к сексу, меньше обращают внимание на свое тело, менее зажаты.

Ученые добавляют — в пожилом возрасте секс полезен для здоровья, он укрепляет память и защищает от хронических заболеваний.

По инф. rosbalt.ru

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