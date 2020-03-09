Как узнать, что ваша дама хочет интимной близости? По запаху!

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Женщина пахнет по-разному в состоянии сексуального возбуждения и в спокойном состоянии. Это могут распознать мужчины, пришли к выводу ученые из британского Университета Кента и Университета Пенсильвании, пишет BBC.
Эксперты полагают, что человек способен чувствовать запахи, передающие эмоциональное состояние: страх, грусть, а также сексуальное возбуждение. Ученые провели несколько экспериментов.
Так, они собрали образцы подмышечного пота женщин, которые, занимаясь на велотренажере, просматривали документальный фильм о строительстве моста и эротический фильм. Затем 24 мужчинам предоставили образы запаха 11 возбужденных и невозбужденных женщин. Первый тип запахов им показался более сексуально привлекательным. Потом тем же мужчинам показали фото девушек. Выяснилось, что после запаха возбужденной женщины откровенно одетые женщины привлекали мужчин сильнее, чем после образцов пота, собранных в нейтральном состоянии.
Ученые уточнили, что в экспериментах участвовали гетеросексуальные мужчины и женщины, не принимающие противозачаточные таблетки.
В своевременном ремонте и техобслуживании нуждается каждый автомобиль, даже самый надежный, и поэтому вопрос об автозапчастях время от времени встает перед любым владельцем транспортного средства. Рынок запчастей сейчас насыщен товарами различного качества от широкого перечня производителей. Запасные элементы могут быть новыми или бывшими в употреблении.
Женщина пахнет по-разному в состоянии сексуального возбуждения и в спокойном состоянии. Это могут распознать мужчины, пришли к выводу ученые из британского Университета Кента и Университета Пенсильвании, пишет BBC.
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