Отказаться от курения никогда не поздно. И вот еще одно доказательство!

Отказ от курения пробуждает здоровые клетки в любом возрасте, даже у 70-летних пациентов. К такому выводу пришли ученые из Института Сенгера в Эссексе и Госпиталя Университетского колледжа в Лондоне.

Как пишет The Times, исследование показало, что клетки в слизистой дыхательных путей, не поврежденные табачным дымом, могут начать множиться и заменять поврежденные даже спустя десятилетия курения. Поэтому у бывших курильщиков, которые избавились от вредной привычки семь лет назад, риск рака легких становится на 43% ниже.

Ученые взяли биопсию легких у 16 человек, включая курильщиков. Оказалось, что в легких людей, бросивших курить, в четыре раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у тех, кто продолжает курить.

Если вы, дорогие читатели, все еще сомневаетесь, стоит ли бросать курить, то ознакомьтесь с нашими другими заголовками:

По инф. rosbalt.ru

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