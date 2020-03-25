Отчим насиловал падчерицу 9 лет. А мама? Да на суде в его защиту встала!

В Магадане закончено расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении ребенка, продолжавшемся в течение 9 лет. При этом мать пострадавшей девочки встала на защиту насильника, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

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По материалам следствия, обвиняемый, проживавший вместе со своей женой и ее несовершеннолетней дочерью, в период с 2010 по 2019 год многократно совершал в отношении ребенка развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

При этом во время следствия мать девочки пыталась склонить ее изменить показания в пользу подозреваемого.

Следователям пришлось отстранить женщину от выполнения обязанностей представителя несовершеннолетней и о привлечении в качестве законных представителей потерпевшей одного из ее родственников и сотрудника отдела опеки.

Против мужчины выдвинуты обвинения в развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, в изнасиловании несовершеннолетней, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении.

Дети зависят от взрослых и поэтому зачастую не могут им ни в чем отказать, особенно, если это мама или папа. А ведь и близкие родственники могут оказаться извращенцами, вот что страшно! Дети при этом, конечно же, не будут рассказывать о совершенных в их отношении сексуальных действиях, и все выясняется порой совершенно случайно, как в этой истории. А в целом этот случай показывает, что ребенок не может находиться в безопасности даже в собственной семье... И таких вот грустных историй и трагедий - пруд пруди. О них, кстати, портал «Мои года» постоянно пишет:

По инф. rosbalt.ru

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