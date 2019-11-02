В Ленинградской области по подозрению в педофилии задержан рецидивист

В Приозерском районе Ленинградской области задержан 42-летний неработающий житель поселка Кузнечное. Если обвинения подтвердятся, то речь снова идет о педофилии...

В правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина, заявившая, что подозреваемый совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ. Также известно, что мужчина был судим семь раз — за воровство, побои, разбой. Последнюю, условную, судимость он получил за уничтожение чужого имущества и угрозы убийством.

Педофилия является жутким явлением - и, увы, весьма распространенным (во всем мире, Россия тут не одинока, везде с этим грехом идет борьба с переменным успехом). Иногда может создастся впечатление, что "волна педофилии" захлестнула нас именно сейчас, но это не верно: извращенцы, которых тянуло удовлетворить похоть с детьми - были всегда. Просто сейчас об этом стали много говорить, а благодаря Интернету - огласка широко расходится. И это очень правильно - общество должно быть настороже и не расслабляться, помня, что угроза висит над каждым ребенком или подростком:

По инф. rosbalt.ru

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