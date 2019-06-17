От цирковых и не ждешь: медведица ранила двух человек

В Балаково Саратовской области из вольера сбежала цирковая медведица. Животное ранило двух человек, сообщили в областном главке МВД.

Зверь сбежал из вольера, оборудованного в гараже, уточняет РИА Новости.

Первой «жертвой» медведицы стал 68-летний мужчина, проходивший мимо одного из гаражей. Животное повалило его на землю и нанесло рваные раны. На помощь мужчине подоспел 28-летний прохожий, однако медведица травмировала и его, после чего скрылась в зарослях травы. Раненых увезли в больницу.

Позднее при помощи хозяина медведицу затолкали обратно в гараж, посадили на цепь. Рядом с вольером, в котором содержится животное, выставлен пост охраны.

Отмечается, что хозяин медведицы — 32-летний житель Балаково — до мая этого года работал в пензенском цирке дрессировщиком вместе с медведицей по кличке «Майя». Он планирует передать ее в Курский заповедник.

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По инф. rosbalt.ru

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