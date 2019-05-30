От Меган Маркл ушла няня. Не выдержала придирок?

Няня, нанятая ухаживать за первенцем британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, выдержала в их доме всего две недели. Женщина уволилась из-за скверного характера молодой матери, сообщается на сайте австралийского журнала New Idea. Меган постоянно мешала няне работать, строго контролируя ее действия.

Даже своей матери, афроамериканке Дории Рэгланд, герцогиня Сассекская не доверяла малыша. «Она оставляла Арчи с мамой всего на несколько минут, чтобы принять в душ, — отметил инсайдер. — Выбегая оттуда, она тут же хватала мальчика».



Ранее сообщалось, что от Маркл ушли секретарь и ассистент, которым также не удалось найти общий язык с требовательной и категоричной герцогиней.

По инф. rosbalt.ru

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