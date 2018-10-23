Дворцовые страсти: сможет ли первенец принца Гарри и Меган Маркл помирить враждующие семьи?

Конфликты двух семей жениха и невесты никогда не бывают простыми. Особенно, если одна из семей принадлежит к правящей династии. В случае с британской королевской семьёй и родственниками жены принца Гарри так и получилось: уже много месяцев они не могут наладить свои отношения. Но, может быть, будущий ребёнок Меган Маркл и Гарри Уэльского приведёт враждующие стороны к долгожданному миру?

Об этом же подумала Саманта, сестра Меган, которая ещё пару недель назад пыталась попасть в Кенсингтонский дворец. В тот раз её не пустили, но Саманта не отчаялась и дала интервью изданию Daily Mail. Она призналась, что ей надоела эта вражда, что ей хочется всего лишь помириться со своей новой семьёй: «Всем просто нужно заткнуться и насладиться этим прекрасным для них, для мира и для семьи моментом. И я это полностью поддерживаю», – заявила Саманта.

Впрочем, такое мнение у 53-летней сводной сестры Меган возникло не просто так. Всё дело в новости о скором пополнении во враждующих семьях: «Я буквально прыгала от радости в своем инвалидном кресле, – призналась Саманта. – Эмоции били через край, и я просто подумала, что отпускаю всю ситуацию. Это прекрасно, и я очень рада за Гарри в том числе».

Особенно неожиданно в этой ситуации выглядит её «радость за Гарри», ведь её отношение к младшему сыну принцессы Дианы долгое время оставляло желать лучшего. Саманта, даже не зная принца, нередко критиковала его, параллельно обвиняя в том, что он так и не попытался помирить Меган с отцом.

Да и сама Меган от обвинений сестры скрыться не смогла. Саманта часто винила её в игнорировании собственного отца, Томаса Маркла, здоровье которого с каждым днём становится всё хуже. Но новости о будущем ребёнке будто разом стёрли все эти проблемы: «Меган причинила моему отцу много боли, но в глубине души я люблю ее и хочу, чтобы у нее и малыша все было хорошо».

Сам 74-летний отец Меган тоже прославился своей скандальностью. Со своей дочерью он всегда был рад увидеться, но вот обо всей королевской семье Томас отзывался довольно негативно. Но и здесь беременность Меган победила глубокую вражду: Томас был «абсолютно счастлив» узнать о том, что уже в следующем году он станет дедушкой.

Казалось бы, мир уже стучится в двери, но всё-таки на пути к нему появилось ещё одно препятствие. Представители Кенсингтонского дворца сообщили о беременности герцогини Меган её матери, Дории Рагланд, а вот её отца они решили проигнорировать.

При этом слухи говорят о том, что для своего первенца Меган не будет нанимать няню. И где-то рядом ходят новости о скором переезде Рагланд в резиденцию своей дочки. Совпадение?

Но вернёмся к сестре герцогини Меган. Она уже успела выразить свою надежду на будущее воссоединение семей: «Я надеюсь, что — во имя ребенка, семьи, мира и моего отца — ему не сообщили непреднамеренно. Я надеюсь, что моего отца включат в семью в правильное время. Если этого не произойдет, то я не буду рада. В интересы ребенка входит участие моего отца в его судьбе».

Только вот что случится, если королевская семья так и не примет к себе новых родственников? А у них на это есть весомые причины: Томас ещё со времён свадьбы нередко признавал, что его дочь «не подходит на роль члена королевской семьи». А Саманта почти 10 лет не общалась со своей сестрой, но прямо перед свадьбой высказалась в СМИ, что Меган просто играет на публику, изображая любовь к принцу.

Томас Маркл тоже на некоторое время забыл про общение с Меган: они не разговаривали с самого дня её свадьбы – с 19 мая 2018 года. В то же время он постоянно выражал своё беспокойство за её судьбу и здоровье на британском телевидении. Представители дворца успокоить его не смогли, а Меган решила просто проигнорировать свою прошлую семью, которая так резко отзывалась об её нынешних отношениях.

Стоит заметить, общение с Томасом прекратили не просто так. Он отличился не только острым словом, но и подлым делом. Однажды отец Меган опубликовал текст разговора с Гарри, в котором представитель королевской семьи попросил Маркла «дать Дональду Трампу шанс». Казалось бы, ничего страшного! Только вот принцу по закону запрещено говорить о своих политических взглядах, так что совершенно неудивительно, что поступок Томаса привёл к такой реакции со стороны королевской семьи.

Впускать под своё крыло Томаса и Саманту Маркл для английских герцогов просто опасно: кто знает, вдруг они раскроют журналистам и другие секреты королевского дворца? Так что все попытки Саманты помириться имеют все шансы остаться незамеченными.

С другой стороны, реакция Елизаветы II на скорейшее пополнение в её большой семье никакими интригами себя не окружила. Будущий ребёнок Гарри станет для неё восьмым внуком, на что недавно королева отреагировала простым сообщением от Букингемского дворца в духе: «Рада за пару». Такую же радость выразили остальные члены королевской семьи.

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