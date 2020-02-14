Оставленных в «Шереметьево» детей забрала мама, теперь они всегда будут с ней

Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать, передает ТАСС. (Можно сказать, история получила счастливый финал. Дети оказались рядом с мамой, которая будет о них заботиться, а отец получил заслуженное наказание. - прим. МГ.)
«Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.
По словам представителей министерства, один ребенок посещает детский сад, второй — школу. В учебных заведениях с ними работают штатные психологи.
В министерстве социальной защиты сообщили, что рассматривается вопрос о бесплатном оздоровлении детей в летнее время.
26 января 41-летний Виктор Гаврилов двумя детьми прилетел в Шереметьево из Хабаровска. Он оставил мальчиков в аэропорту с запиской, в которой говорилось, что ему не на что содержать детей и просил устроить их в приют. Сам мужчина улетел ближайшим рейсом в Ростов.
Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье об оставлении в опасности (125 УК РФ), максимальное наказание по ней — год колонии.
Сейчас в отношении Гаврилова завели еще два уголовных дела — одно по статье об истязании (117 УК РФ), а второе по статье о краже (158 УК РФ). Мужчина «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев». Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой.
Уполномоченная по правам человека в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что власти нашли и мать мальчиков. Она не знала о том, что произошло, так как живет отдельно от семьи. Женщина заявила, что ушла из семьи, потому что муж пил и избивал ее. Как рассказала Кузнецова, мать не видела сыновей около года и говорила новому мужу, что это не ее родные дети, а приемные.
После этого органы опеки решили передать детей на воспитание бабушке, которая живет в Комсомольске-на-Амуре. После этого она получила угрозы от отца мальчиков. Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре уточнил, что Виктор Гаврилов угрожал бабушке и до инцидента в Шереметьево.
13 февраля Виктор Гаврилов был задержан Следственным комитетом по Хабаровскому краю.
Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать, передает ТАСС. (Можно сказать, история получила счастливый финал. Дети оказались рядом с мамой, которая будет о них заботиться, а отец получил заслуженное наказание. - прим. МГ.)
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