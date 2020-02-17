Оренбургский губернатор пожелал каждой семье войны... оговорочка!

Глава Оренбургской области Денис Паслер по ошибке пожелал каждой российской семье столкнуться с войной. О его оговорке в ходе выступления перед ветеранами и тружениками тыла сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». (Каждый человек может допустить оговорку, но если ты высокопоставленное лицо и выступаешь перед ветеранами, то надо к каждому слову подходить всерьез! - прим. МГ.)

«Нам хотелось, чтобы в каждую семью и каждую семью затронула война», — буквально сказал руководитель региона.

Но этот конфуз с Паслером на памятном вечере перед грядущим празднованием 75-летия победы над фашизмом оказался не единственным. Власти также создали к юбилею ролик, в котором фигурировала дата «40 августа 1941 года» и слово «пенициллин» с одной «л». Это же видео появилось в Instagram губернатора, но после резонанса исчезло оттуда.

В правительстве области отреагировали на скандал, заявил, что в «в Сети появилась одна из черновых версий ролика, посвященного 75-летию Победы, которая содержит ошибки», пишет «Оренбург Медиа». Чиновники пообещали их исправить и опубликовать правильную версию видео.

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По инф. rosbalt.ru

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