Онкобольных лишили фиксированного периода действия инвалидности. Какая тут может быть ремиссия?

С 1 января изменились правила получения онкологическими больными инвалидности. Она больше не дается на фиксированный период.

Рассказывает – и обращается за помощью к Президенту РФ – медицинский юрист Елена Волкова:

– Раньше в отношении установления группы инвалидности для пациентов действовал приказ Минтруда России от 17.12.2015. Он не был идеален, но по крайней мере при первичном освидетельствовании человека на инвалидность группа давалась на определенный период, например женщины с раком молочной железы 2-й и 3-й стадии получали ее на 5 лет. Каждый год пациенты проходили переосвидетельствование, но были уверены, что группу у них не отнимут в течение установленного приказом периода.

В новом приказе Минтруда России от 27.08.2019, который уже вступил в силу, строку про период убрали. Ко мне обратилась за помощью женщина с раком молочной железы, по новому приказу с нее сняли вторую группу инвалидности и дали третью, возможно, на следующий год попытаются снять и ее. Но она до сих пор проходит гормонотерапию и не закончила курс лечения – как здесь можно судить о ремиссии? Рак – заболевание, ход которого невозможно прогнозировать, и о полном излечении от него говорить нельзя. Вероятно, теперь пациентов в связи с новым приказом массово будут лишать инвалидности или понижать им группу. Онкобольные потеряют не только пособия, но и бесплатные лекарства.

Владимир Владимирович, я прошу внести поправку к приказу и указать, что группа инвалидности будет даваться на весь период лечения до периода СТОЙКОЙ ремиссии (пять лет и более).

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Sobesednik.ru

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