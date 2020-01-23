Огласка помогла: кубанского сироту решили не наказывать за убранные деревья

Сирота из кубанского поселка, попавший под суд за то, что «без согласования» убрал упавшее у школы дерево, после значительного резонанса в федеральных СМИ заключил мировое соглашение с обвинявшей его в незаконной рубке леса администрацией. (Очень отрадно, что эта история получила такой финал! - прим. МГ.)

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Как сообщалось, в марте во время урагана ольха упала на тропинку, ведущую к поселковой школе. Живущий неподалеку 24-летний сирота решил убрать перегораживавшее проход дерево, распилил его и унес дрова домой. Он счел, что школе дрова не нужны — отопление там осуществляется централизованно, через котельную. Однако местный участковый заинтересовался исчезновением дерева и возбудил уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (статья 260 часть 2 пункт «г» УК РФ). Администрация поселка оценила ущерб в 66,2 тыс. рублей. За подсудимого заступились общественники и юристы.

По данным «Интерфакса», в среду на слушаниях в Апшеронском районном суде администрация района письменно заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания.

Адвокат сироты Анатолий Князев сообщил суду, что стороны заключили мировое соглашение. В качестве компенсации молодой человек высадил у школы поселка Мезмай кусты можжевельника.

Судья прекратил уголовное дело, однако дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть сирота будет считаться привлеченным к уголовной ответственности.

По инф. rosbalt.ru

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