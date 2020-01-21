На Кубани сироту судят за то, что очистил двор школы от упавших деревьев

В Апшеронске сироту судят за хищение госсобственности в крупном размере из-за расчистки двора школы от поваленных деревьев. (Иначе, как маразмом, эту историю назвать нельзя... прим. МГ.)

Как сообщает ИА «Общественная служба новостей», в марте прошлого года у школы в поселка Мезмай под Апшеронском упали два дерева и перегородили тропинку, ведущую к зданию учебного заведения. Сирота, который живет неподалеку, решил расчистить дорогу и бензопилой распилил поваленные деревья. Юноша перенес дрова к себе во двор: школе они были не нужны, поскольку она отапливается углем.

Однако местный полицейский возбудил уголовное дело о незаконной рубке и хищении госимущества в крупном размере.

Как объяснила опекун сироты, свидетели готовы подтвердить, что стволы деревьев обломились на уровне выше человеческого роста, и подросток убрал только упавшие фрагменты, однако позднее, когда этим заинтересовался полицейский, деревья уже были спилены до пеньков. Жители поселка встали на защиту подростка и собрали 42 подписи в его поддержку.

По версии администрации Апшеронского района, ущерб за два дерева составил 66,625 тысяч рублей.

Если посмотреть на эту ситуацию объективно, то понятно, что мальчик просто стал жертвой нерадивого полицейского. Он решил повысить свои показатели и завести уголовное дело по серьезной статье, а мальчик оказался просто беззащитен перед этой системой. И собранные подписи местных жителей вряд ли смогут ему чем-то помочь. Только широкая огласка спасет юношу. Хорошо, что мы живем в век Интернета и о таких случаях становится известно незамедлительно.

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По инф. rosbalt.ru

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