Официально декларировано: "получка" главного следователя России — почти по миллиону в месяц

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин за 2018 год заработал более 11,5 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте ведомства декларации. Годом ранее его доход оставил более 16,5 миллионов рублей.

Согласно документу, в пользовании Бастрыкина две квартиры площадью 216 и 224,4 кв.м, а также две дачи - 294,3 и 138,5 кв.м.

Доход жены главы Следственного комитета в 2018 году составил более 6,9 миллиона рублей, тоже неплохо. Жить семье главного следователя России (и деятельного борца с коррупцией) есть на что.

Напомним, одновременно (в рамках декларационной кампании госслужащих) были обнародованы данные о доходах руководителя другого силового ведомства (часто конкурирующего с бастрыкинским СК) — там доходы министра сопоставимы: Глава МВД Владимир Колокольцев заработал в 2018 году 10 млн рублей, средненько. А вот доходы его заместителя, Аркадия Гостева - действительно впечатляют. Замминистра полиции декларировал доход в 38 млн рублей.

Выводы из этих цифр нужно делать, наверное, оптимистичные. Наши борцы с преступностью - обеспечиваются доходами неплохо, не бедствуют. Им нет смысла брать взятки, участвовать в коррупционных схемах и так далее. Вполне можно посвятить себя главному — установлению в России правопорядка.

По инф. rosbalt.ru

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