Обнародованы данные о доходах полицейского замминистра в России. Впечатляет!

Самый большой доход среди сотрудников МВД за 2018 год задекларировал замглавы ведомства Аркадий Гостев, соответствующие декларации размещены на официальном сайте министерства. Полицейский начальник известен тем, что ранее сетовал на упавшие доходы полицейских. Но не надо зло иронизировать: человек радел за "рядовой состав", а его доходы - все честные (иначе не стал бы декалировать, конечно).

Доход Гостева в 2018 году составил 38 млн рублей. Также он владеет жилым домом, земельным участком, гаражом, жилым помещением, жилым строением и кухней. Супруга Гостева заработала в 2018 году 2,7 млн рублей.

Ранее замглавы МВД РФ посетовал на упавшие доходы полицейских. На заседании комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Гостев заявил, что уровень жизни правоохранителей снизился из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012—2017 годы.

«В указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников», — отметил он.

Как сообщается на сайте МВД, Аркадий Гостев пришел на службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера 162 роты ОБ ППС УВД Советского райисполкома Москвы. «За период несения службы в органах внутренних дел удостоен многих наград, в числе которых медали „За доблесть в службе“, „За боевое содружество“, „За безупречную службу“, „За отличие в охране общественного порядка“, „В память 850-летия Москвы“», — сказано в релизе.

Гостев женат, имеет двух сыновей и дочь.

Глава МВД Владимир Колокольцев, как сообщалось ранее, заработал в 2018 году 10 млн рублей.

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Наш портал часто пишет об ужасающей разнице между богатыми и бедными в России, причем, к категории "богатые" относятся не только олигархи или криминальные авторитеты - но и чиновники (включая чиновников-силовиков, как видим). Причем, мы (и, надеемся, читатели тоже!) понимаем: принцип "отнять и поделить" - совершенно неуместен, он пахнет новым раскулачиванием и погромом барских усадеб - с последующей разрухой и братоубийственной войной. Взять того же полицейского начальника: наверняка все его доходы - легальные, узаконенные и мало имеют отношения к коррупции. Иначе - не стал бы декларировать. Наоборот, человек - в своем праве: он зарабатывает столько, сколько имеет возможность при сложившихся в стране "правилах игры". Речь идет о том, что эти правила - очевидно несправедливы (высокие возможности у приближенных к власти - и мизерные у "простых людей"). И с этим надо что-то делать, иначе государство просто взорвется (и никакие подчиненные Аркадия Гостева этот процесс не остановят - как не остановили в 17-м году народный гнев царские жандармы).

По инф. rosbalt.ru

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