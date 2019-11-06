Очередные взяточники — в рядах таможенников!

В Петербурге задержаны начальник Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальник отдела. Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, их подозревают в получении взятки.

Следователи выяснили, что начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур за вознаграждение закрывали глаза на незаконный ввоз на территорию РФ культурных ценностей. Деньги, полученные от предпринимателей, они распределяли между сотрудниками таможенного поста.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О новых случаях коррупции СМИ исправно сообщают раз в неделю, а может и того чаще. Сообщение о коррупции в таможне - очередное доказательство того, что она процветает повсюду. Просто факты всплывают наружу только тогда, когда коррупционер с кем-то ссорится. А пока все ведут себя примерно, ладят с вышестоящим начальством, ничего преступного в работе и не проявляется. Но всё до поры до времени, недаром говорят, "сколько верёвочке не вейся...". Поэтому не стоит удивляться тому, что порой в коррупции обвиняют не только чиновников, но и пожарных, и генералов МВД...



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По инф. rosbalt.ru

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