Фу, как некультурно! За взятку задержан зам министра культуры Удмуртии

Заместителя министра культуры Удмуртии арестовали по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает в понедельник, 4 ноября, пресс-служба управления Следственного комитета России по республике.

По данным ТАСС, речь идет об Алексее Петрове. Он занимал этот пост с мая.

Следствие полагает, что замминистра культуры, воспользовавшись служебным положением, помог бизнесмену продлить договор с одним из местных учреждений культуры. За это он получил процент от суммы договора, который составил 280 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Петрова 1 ноября, когда он забирал вторую часть взятки.

Заведено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Чиновнику грозит штраф в размере до 90-кратной суммы взятки или от 7 до 12 лет тюрьмы.

Polit.ru

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