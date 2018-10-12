Даже у СССР были космические провалы

Не все космические разработки СССР нашли своё применение в будущем. Некоторые из них так и остались пылиться без дела, о чём рассказали напомнили на днях сотрудники ТАСС (а актуальным напоминание стало на фоне последних печальных событий вокруг аварии на старте «Союз МС-10»).

Так, авиационно-космическая система «Спираль», которая, как предполагалось, должна была стать настоящим прорывом в орбитальных полётах, в итоге остановилась на создании единственной модели дозвукового самолёта, аналога МиГ-105. Проект оказался слишком дорогим, так что его пришлось закрыть. Теперь подмосковский музей Монино хранит у себя первый и последний экземпляр этого самолёта.

Опыт, приобретённый во время разработки «Спирали», оказался полезнее самого проекта. Только вот на основе этих знаний было создано ещё одно творение с короткой судьбой: корабль «Буран», который входил в состав системы «Энергия-Буран», не смог показать себя в действии больше одного раза.

В список к провалам попал космический комплекс «Алмаз», который тем не менее подарил технологии для орбитальных станций «Мир» и МКС. Система «Истребитель спутников», которая, что неудивительно, должна была справляться с вражескими спутниками, также заняла одно из мест в перечне досадных космических неудач СССР.

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