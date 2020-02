Обидно? Россию назвали далеко не лучшим местом, где хорошо расти детям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовили всеобъемлющий доклад A Future for the Worldʼs Children? («Будущее для детей мира?»), посвященный качеству жизни детей в разных странах. Более 40 международных экспертов по вопросам здоровья детей и подростков провели исследование качества здоровья и условий жизни ребенка в большинстве государств планеты. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Доклад содержит новый глобальный индекс, включающий 180 стран, в котором сравниваются достижения в обеспечении процветания детей, включая показатели выживания и благополучия, в частности в области здравоохранения, образования и питания; и устойчивости, с использованием косвенных показателей объема выбросов парниковых газов, а также справедливости или разрыва в доходах.

Первые строчки индекса заняли Норвегия, Южная Корея и Нидерланды. За ними последовали Франция, Ирландия, Дания. Хуже всего дела обстоят в ЦАР, Чаде и Сомали. Нижние позиции рейтинга, в целом, оказались представлены африканскими странами.

В докладе выделяются две главные общемировые проблемы воспитания и взросления детей.

1. Изменение климата

В докладе констатируется, что изменение климата — главная угроза для будущих поколений. Если к 2100 году глобальное потепление превысит отметку в 4°C, что соответствует нынешним прогнозам, это приведет к разрушительным последствиям для здоровья детей вследствие повышения уровня океана, периодов сильной жары, распространения таких болезней, как малярия и лихорадка денге, а также неполноценного питания. Более двух миллиардов человек проживают в странах, развитию которых препятствуют гуманитарные кризисы, конфликты и природные бедствия, а все эти проблемы все больше и больше связаны с различными проявлениями изменения климата.

2. Ожирение и вредоносный коммерческий маркетинг

Ориентация коммерческого маркетинга вредной пищи и сахаросодержащих напитков на детей приводит к покупке нездоровых продуктов питания, избыточному весу и ожирению, что выливается в формирование связи между хищническими маркетинговыми методами и вызывающим тревогу ростом детского ожирения. Число детей и подростков, страдающих ожирением, увеличилось с 11 миллионов в 1975 году до 124 миллионов в 2016 году, то есть в 11 раз, что влечет за собой крайне серьезные издержки для отдельных лиц и для общества.

Авторы доклада призывают всех глав государств, власти государств и прочих ответственных граждан начать ориентироваться на будущее в своих решениях и даже спрашивать мнения детей при принятии решений. Во всем мире политики слишком часто забывают об интересах сегодняшних детей и молодежи, не справляются с задачей по охране их здоровья и прав и оказываются не в состоянии сберечь для них планету.

Россия в индексе заняла лишь 79 место, оказавшись между Палестиной и Румынией, уступив Азербайджану, Ливии, Афганистану и даже Уругваю. Белоруссия заняла 35 место, Украина только 91-я. США находятся на 39-м месте.

