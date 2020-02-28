|
Три года и пятнадцать суток проведет в колонии-поселении новосибирец, осужденный за жестокую расправу над собакой по кличке Шанти.
Как рассказали в областной прокуратуре, 43-летний мужчина обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшим его гибель и совершенном с применением садистских методов.
В Кировском районном суде города уточнили, что осужденный нашел в Сети объявление о поиске хозяина для собаки и откликнулся на него. Он привел животное в свою квартиру, где стал мучить, а после удушил поводком. Позже труп собаки нашли в лифте соседи живодера.
А теперь стоит вспомнить и другие истории, связанные с живодерством. Их происходит, к сожалению, немало. Пишем об этом и мы:
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Новосибирца за убийство собаки отправили в колонию
Три года и пятнадцать суток проведет в колонии-поселении новосибирец, осужденный за жестокую расправу над собакой по кличке Шанти.
-
По поводу коронавируса запаниковал уже сам генсек ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.
-
Иркутянин уснул в такси и... не проснулся
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)
-
Стивену Сигалу запретили рекламировать криптовалюту
Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
-
В Приморье чиновника за взятки оштрафовали на 2 миллиона
В Приморском крае осудили бывшего заместителя начальника управления землепользования и застройки администрации Находки.
-
Евросоюз и США потребовали от России найти заказчиков убийства Немцова
США и Евросоюз 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова, призвали Россию найти заказчиков преступления.
-
Ушел из жизни автор «Сахары» Клайв Касслер
Американский писатель Клайв Касслер ушел из жизни 24 февраля в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.
-
Тараканы жили в пещерах 99 млн лет назад. И сейчас живут…
Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
-
Индексация пенсий работающим: что известные люди говорят о выкрутасах Госдумы?
Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?
-
Лика Стар призналась, что тоже пострадала от «козней» Пугачёвой
Певица Лика Стар рассказала, как из-за влияния Аллы Пугачевой она лишилась концертов и карьеры. По словам исполнительницы, Примадонне не понравилась связь артистки с мужем Кристины Орбакайте.
-
Обезьянки из Южной Америки объехали полмира, а в Россию так и не попали
В аэропорту Краснодара управление Россельхознадзора задержало необычный живой груз — 74 обезьянок из Кооперативной Республики Гайана (Южная Америка).Зверьки прокатились по всему миру, но в итоге в Россию так и не попали — виной тому отсутствие документов.
-
Путин: технический прогресс — это хорошо, но мне смартфон не нужен
Технический прогресс остановить невозможно и не нужно, считает глава государства. Хотя сам Владимир Путин не пользуется смартфоном — ему достаточно снять трубку спецсвязи, и найдут любого абонента.
-
В Липецке муж судьи набросился на жену и дочерей с ножом
В Липецке мужчина убил ребенка и ранил женщину и вторую ее дочь. Женщина работала мировым судьей. (Жуткая история, и главное, что ничего назад нельзя вернуть... прим. МГ.)
-
У берегов Антарктиды возник новый остров. В глобальном потеплении дело
Экспедиция на научном ледоколе «Натаниэль Палмер» обнаружила не отмеченный на картах остров возле Антарктиды. Он появился из-за таяния шельфового ледника. (Глобальное потепление оказывает большое влияние на природу, и было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.
-
Юрий Антонов: феномен простых песен
Одаренный мелодист, Юрий Антонов давно и прочно завоевал сердца соотечественников на просторах большого Союза. Удивителен феномен простых песен Юрия Антонова, ставших на десятилетия нашими спутниками в жизни.
-
Пермячку прямо на переходе сбил автобус. Женщина добилась справедливой компенсации
Жительница Перми получит триста тысяч рублей с МУП «Пермгорэлектротранс» за то, что ее сбил автобус этой компании. Об этом сообщили в краевом суде.
-
Голограмма Уитни Хьюстон отправилась на гастроли
Гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон стартовал в британском городе Шеффилд. Первые снимки и записи с концерта уже появились в соцсетях.
-
Счетная палата: почти в каждой третьей российской больнице нет водопровода
Счетная палата сообщила о неэффективном расходовании бюджетных денег, которые направляют на оснащение больниц и поликлиник. (Мало выделить деньги, надо успешно их освоить, и вот с этим-то проблемы в регионах большие. - прим. МГ.)
-
Толкование слов, ЗОЖ и Германия – это только часть интересов блогера Анатолия
А вы знаете значение слова «ближний»? Это стало темой видеорассуждения блогера платформы YouTube Анатолия Хацаева, который взял на себя просветительскую функцию. Прогулку по зеленой зоне он совместил с толкованием данного слова.
-
В детсаду Перми воспитанникам включили песню про «водку, пиво и вино»
На празднике Масленицы в одном из детских садов Перми воспитанникам включили песню «Балаган Лимитед» с текстом про алкоголь.