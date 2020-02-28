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Новосибирца за убийство собаки отправили в колонию
По инф. Российской газеты   
28 Февраля 2020 г.
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Три года и пятнадцать суток проведет в колонии-поселении новосибирец, осужденный за жестокую расправу над собакой по кличке Шанти.

Новосибирец получил реальный срок за убийство собаки

Как рассказали в областной прокуратуре, 43-летний мужчина обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшим его гибель и совершенном с применением садистских методов.

В Кировском районном суде города уточнили, что осужденный нашел в Сети объявление о поиске хозяина для собаки и откликнулся на него. Он привел животное в свою квартиру, где стал мучить, а после удушил поводком. Позже труп собаки нашли в лифте соседи живодера.

А теперь стоит вспомнить и другие истории, связанные с живодерством. Их происходит, к сожалению, немало. Пишем об этом и мы:

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